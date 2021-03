O número representa pouco menos de metade dos 719 mortos, no total, no Luxemburgo.

324 pessoas morreram nos lares desde o início da pandemia

Susy MARTINS Só no lar de idosos "Um Lauterbann", em Niederkorn, morreram 22 pessoas devido a um surto detetado a 17 de fevereiro.

Desde o início da pandemia da covid-19 já morreram 324 pessoas nos lares de idosos do Luxemburgo. O número representa pouco menos de metade dos 719 mortos no total no país até à data. A informação foi divulgada esta terça-feira em conferência de imprensa pela ministra da Família, Corinne Cahen. São "324 famílias e amigos que estão em luto", acrescentou .

Só no lar de idosos "Um Lauterbann", em Niederkorn, morreram 22 pessoas devido a um surto detetado a 17 de fevereiro. Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a maioria das pessoas deste lar morreu ao nono dia de infeção, sendo que a média de idades é de 88 anos. Após vários rastreios foram detetados 84 casos positivos, sendo que o pico registou-se quando foram diagnosticados 67 casos em simultâneo. Atualmente ainda há dez casos positivos no "Um Lauterbann", sendo que sete são assintomáticos, uma pessoa está hospitalizada, e dois estão a receber oxigénio. Das 22 pessoas que morreram, 12 estavam hospitalizadas e faleceram no hospital.

Questionado sobre as origens do foco neste lar, o Diretor de Saúde, Jean-Claude Schmit, referiu que o facto de não operar num sistema fechado - com visitas, pessoas do exterior que trabalham no local e a presença de alguns prestadores de serviço - proporcionou o surto. Os responsáveis tomaram, entretanto, medidas mais restritivas, como o isolamento de alguns idosos, a interrupção das visitas, testes de despistagem a cada 15 dias e também vacinação no local.

