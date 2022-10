O setor que mais conseguiu aumentar as pernoitas foram os albergues de juventude, que viram o seu número crescer de 139% em relação ao ano passado.

Balanço

2022 foi um ano de retoma para o turismo no Luxemburgo

Susy MARTINS

Numa apresentação do balanço, o ministro do Turismo, Lex Delles, informou que o setor do turismo progrediu fortemente em comparação com o ano anterior, ainda marcado pela crise sanitária.

Em comparação com 2021, as pernoitas aumentaram 53%, ou seja o país quase iguala os resultados obtidos antes da covid-19.

Nos hotéis, o aumento foi de 44% enquanto que nos parques de campismo foi de 53%. Mas o setor que mais conseguiu aumentar as pernoitas foram os albergues de juventude, que viram o seu número crescer de 139% em comparação com 2021.

No entanto, o turismo no Luxemburgo neste verão não foi apenas constituído por pessoas vindas de fora. Os residentes do Grão-Ducado continuam a gozar férias no próprio país. Este foi aliás um dos grandes apelos das autoridades durante a crise sanitária.

Se em 2021 houve quase 164 mil reservas, esse número aumentou para quase 202 mil este ano.

O parque de Bettembourg, o castelo de Vianden e os trilhos do Müllerthal continuam a ser os locais mais visitados.



