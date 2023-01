Dezembro conquistou um novo recorde histórico de temperaturas máximas mais elevadas do último mês do ano e 2022 foi também o segundo mais ensolarado desde 1947.

2022 foi o segundo ano mais quente de sempre no Luxemburgo

Com temperatura média anual de 11,2°C, o ano de 2022 ocupa o segundo lugar entre os anos mais quentes do Grão-Ducado, desde o início da estação meteorológica do aeroporto de Luxemburgo-Findel, em 1947, indica o Instituto de Meteorologia do país (Meteolux).

O ano mais quente no Grão-Ducado foi 2020, com temperatura média anual de 11,3°C e logo a seguir posiciona-se 2022, seguido de 2018 (11,1°C).

As temperaturas mais elevadas do que o normal culminaram com um recorde histórico de temperaturas máximas em dezembro, noticia o Meteolux.

O último dia do ano registou uma temperatura máxima diária de 15,7°C, observada na estação meteorológica Findel-Airport, facto que constitui o novo recorde absoluto de temperatura máxima para o último mês do ano, desde 1947. O recorde anterior de 14,7°C registado a 17 de dezembro de 2019, passou agora para o segundo lugar, seguido do dia 14/12/1953 com 14,6°C.

Mas houve mais "conquistas" meteorológicas: se o verão de 2022 conquistou o recorde absoluto do verão com mais sol, o ano todo de 2022 ocupa o segundo lugar do top dos anos mais ensolarados, com 2234,1 horas de sol, o que significa mais 431,2 horas do que as do período de referência 1991-2020. Até agora, 2003 é o ano mais soalheiro do país, com um recorde absoluto de 2278,4 horas.

Também o verão de 2022 (em ex-aequo com o verão de 2018) foi o 2º verão mais quente alguma vez observado na estação meteorológica do Findel desde 1947.



Durante a primavera, outro registo assinalável devido ao tempo mais ameno: maio de 2022, que teve uma uma temperatura média mensal de 15,4°C, passou a ser o 3º mês de maio mais quente da história do país (em ex-aequo com maio de 2017).

