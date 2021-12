O instituto de meteorologia colocou o país em alerta amarelo, esta terça-feira à tarde, devido à previsão de rajadas entre os 65 e 80 km/h.

Meteorologia

2021 despede-se do Luxemburgo com temperaturas amenas mas ventos fortes

Ana TOMÁS O instituto de meteorologia colocou o país em alerta amarelo, esta terça-feira à tarde, devido à previsão de rajadas entre os 65 e 80 km/h.

A última semana do ano, no Luxemburgo, vai registar temperaturas acima da média, mas os ventos fortes vão continuar a mostrar que é o inverno que ainda está no calendário.

O Meteolux colocou o país em alerta amarelo, esta terça-feira, entre as 14h e as 20h59, devido à previsão de rajadas de vento entre os 65 e 80 km/h. Também são esperados aguaceiros, contudo as temperaturas máximas deverão subir, podendo chegar aos 10ºC.

Para quarta-feira, o instituto de meteorologia prevê nova subida, com as máximas a poderem atingir os 13ºC. E na quinta-feira é esperado que os termómetros aqueçam mais um pouco, com as temperaturas mínimas a subir até aos 10ºC-12ºC e as máximas aos 12ºC-14ºC.

No final da semana, os valores descem ligeiramente. Mas ainda assim a passagem de ano deverá contar com valores entre os 8ºC e os 12ºC.

