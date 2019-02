Esta semana a Samsung apresentou o novo Galaxy Fold, um smartphone que desdobra em duas partes, semelhante a um livro. Outros lançamentos dentro da tendência estão previstos para 2019.

2019. Será este o ano dos telemóveis desdobráveis?

É um smartphone-tablet, ou o mesmo que dizer, um híbrido. A Samsung apresentou esta semana em São Francisco, o Galaxy Fold, uma coqueluche da tecnologia de ponta, cujo ecrã dobra-se ou desdobra-se em duas partes, semelhante a um livro. Um 'fenómeno' previsto pela ficção científica há várias décadas, mas que para já é tudo menos popular. O aparelho com 11,7 cm dobrado e 18,5 desdobrado, passa de smartphone a tablet aumentado o espaço de utilização disponível ao consumidor, e não é barato: cerca de 1750 euros.

O diretor da divisão móvel da Samsung na apresentação das novidades tecnológicas da marca em São Francisco, nos EUA, na quarta-feira passada. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

O feedback ao dispositivo é variado. O analista e consultor tecnológico Bob O'Donnell, da TECHnalysis Research, comentou no Twitter que este é o modelo para os "amantes de gadgets", apesar de não ser barato. Apesar de elogiar o design, Julie Ask, da empresa de pesquisa de mercado Market Research, refere que é ainda assim "pesado". Mais ainda, será necessário encontrar mercado para o Fold, já que com 1750 euros ainda é possível comprar um smartphone e um tablet em separado por uma soma mais baixa.

Para aqueles que dizem que já viram de tudo, eu digo, apertem os cintos, o futuro está prestes a começar.



Desta forma, o híbrido poderá tornar-se mais atrativo para empresas do que propriamente individuais. Em todo o caso, prevê-se que o Fold não seja um produto de massas, mas sim o percursor de uma nova categoria de produtos tecnológicos que poderá reavivar a indústria dos smartphones. O que, aliás, foi dito pelo diretor da área dos telemóveis da Samsung, DJ Koh. "Para aqueles que dizem que já viram de tudo, eu digo, apertem os cintos, o futuro está prestes a começar", acrescentou DJ Koh. E depois do Fold outros se seguirão ainda em 2019.

Características do Galaxy Fold O aparelho tem 11,7 cm de altura quando dobrado e 18,5 de comprimento, desdobrado em forma de livro. Tem uma estrutura metálica discreta, dobra e desdobra de forma suave e uma bateria que também se divide em duas partes. O software criado para o efeito permite uma utilização de continuidade, passando automaticamente de um ecrã para os dois quando se abre o dispositivo. Custa cerca de 1750 euros. Chegará à Europa a 3 de maio e já está disponível para pré-encomenda em França e na Bélgica. No Luxemburgo nenhum site disponibiliza o novo telemóvel para pré-encomenda. No entanto, é possível encomendar o Galaxy S10+, um outro modelo apresentado esta quarta-feira num evento mundial em São Francisco, nos EUA. Tem 12 gigabites (GB) de memória RAM e 512 GB de armazenamento, e um recorde de câmaras: seis no total, três na parte traseira, duas em modo livro e uma em modo smartphone, esta última sobretudo para as selfies.

Motorola Razr

A Motorola estará a preparar um remake do Razr, o icónico telemóvel que abria em forma de concha. Segundo divulgou o jornal The Wall Street Journal, a empresa registou a patente de um modelo desdobrável em 2018, e já em 2017, o CEO da Lenovo (empresa dona da Motorola) auspiciou que a empresa gostaria de reavivar o icónico modelo que vendeu mais de 50 milhões de unidades só entre 2004 (data do lançamento) e 2006.

Segundo a patente divulgada por alguns media especializados, quando aberto o telefone, o aparelho ficaria do tamanho de um smartphone. Segundo a imprensa especializada, o novo telemóvel deverá ser apresentado na próxima semana no Congresso Mundial Mobile, entre 25 e 28 de fevereiro, em Barcelona.

O Razr teve várias séries e modelos, como o Razr 2 lançado em 2008. Foto: Danny Johnston/AP

Huawei Mate 5G

A fabricante chinesa que ultrapassou em agosto passado a Apple em vendas de smartphones já é a segunda marca mais vendida em todo o mundo, segundo a consultora IDC. E, como tal continua a fazer frente à líder Samsung, também nos dispositivos dobráveis. E neste caso, não há rumores mas sim uma confirmação oficial do CEO Richard Yu de que a empresa está a trabalhar num protótipo de um telemóvel flexível, com o argumento de que os consumidores necessitam de ecrãs mais espaçosos de forma e não terem que alternar entre computadores portáteis e smartphones. A patente que anda a circular em alguns media mostra um dispositivo que se dobra como um livro.

Foto: © LetsGoDigital/https://nl.letsgodigital.org/

Xiaomi Mix Flex

O protótipo flexível em que a Xioami está a trabalhar parece ser o mais distintivo entre os telemóveis dobráveis. No anúncio feito pelo próprio CEO e co-fundador, Lin Bin, em vídeo, mostra inicialmente um ecrã plano semelhante a um tablet, que se dobra nos extremos. Xiaomi Dual Flex e Xiaomi MIX Flex, são dois dos possíveis nomes para o híbrido.

LG Bendi



A marca sul-coreana não ficou para trás neste mercado e está a apostar por exemplo nas televisões curvas. Após ter lançado também um protótipo de um ecrã tecnológico de que se enrola e desenrola como um jornal em 2016, revelou recentemente que o próximo passo será um telemóvel flexível. Mas, para já, pouco se sabe sobre o produto. A patente, que veio parar aos jornais nos últimos meses, mostra um telefone muito parecido com o protótipo da Huwaei, ou mesmo com o Samsung Fold, com dois ecrãs e uma câmara traseira. Poderá chegar no final de 2019.

Protótipo do ecrã inteligente da LG foi lançado em janeiro de 2016. Foto: LG

