18,3º C. Antártica regista dia mais quente da história

Ana Patrícia CARDOSO Uma estação de pesquisa científica argentina registou calor sem precedentes na passada quinta-feira, 6.

A Base Esperanza, na Antártica, registou 18,3 ºC ao meio-dia local. A máxima anterior foi de 17,5 º, a 24 de março de 2015.

Não foi a única marca a ser batida no continente. segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) argentino, a Base Marambio também teve a temperatura mais alta para um mês de fevereiro desde 1971, chegando aos 14,1 º C.

A península da Antártica - a área que aponta para a América do Sul - é um dos lugares que mais rapidamente aquece a Terra. Foram quase 3ºC nos últimos 50 anos, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, avança o The Guardian.

Em setembro de 2019, um iceberg de 1,6 mil quilómetros quadrados e com 315 mil milhões de toneladas de gelo separou-se do continente. Este foi um dos grandes alertas para ao combate ao aquecimento global.

A Antártica tem cerca de 13,8 milhões de quilómetros quadrados e é coberta por uma manta de gelo que pode chegar a quase 5 quilómetros de espessura em alguns pontos.

Abriga ainda cerca de 90% de toda a água doce do mundo. Se este gelo derreter, os estudos alertam que o nível do mar pode subir até 60 metros.