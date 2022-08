Alguns nomes são conhecidos, outros nem tanto. Uma oportunidade para começar a planear as próximas escapadelas na Europa.

15 das cidades mais bonitas da Europa (uma é portuguesa e não é Lisboa)

Quando se fala em Europa, pensa-se logo em Paris, Berlim, Madrid, Barcelona, Roma ou Lisboa. Mas a verdade é que, fugindo dos roteiros habituais, há recantos idílicos que ainda não foram invadidos por turistas e que vale a pena explorar.

A CNN reuniu uma lista de 15 cidades menos conhecidas e há para todos os gostos, desde colinas com castelos a cidades portuárias. E, claro, não podia faltar um lugar histórico de Portugal.

Giethoorn, Países Baixos

Giethoorn, Holanda Pixabay

É conhecida como a Veneza holandesa, mas sem a avalanche de turistas. Como na cidade italiana, a vida gira em torno da água - não há carros no centro. Também há um restaurante com estrela Michelin, o Hollands-Venetië.



Guimarães, Portugal

Guimarães, Portugal Unsplash

Guimarães é umas das cidades mais importantes de Portugal - foi nomeada a primeira capital do país no século XII. A parte medieval permanece praticamente intacta e com conventos, grandes palácios e o famoso castelo para visitar. Há que provar a doçaria regional, no caso, a torta de Guimarães (massa recheada com abóbora e amêndoa moída).



Rosoff, França

Clovelly, Reino Unido Unsplash

Rosoff é atualmente um centro de talassoterapia, que usa a água do mar para tratar problemas de saúde, além de ser uma das mais belas cidades da Bretanha. Pequenos barcos de pesca estão sempre a chegar ao pequeno porto, uma imagem característica do local.



Anghiari, Itália

Anghiari, Itália Pixabay

Numa encosta perto da fronteira entre a Toscana e a Úmbria esconde-se Anghiari, uma pequena cidade murada italiana. É um labirinto de becos e ruas para pedestres e está repleta de grandes palácios que foram construídos por mercenários que viveram no período renascentista.

Nafplio, Grécia

Nafplio, Grécia Pixabay

Nafplio atravessa o Mar Egeu no Peloponeso, com o famoso castelo construído na água (na verdade, existem três castelos para visitar no local) e uma Cidade Velha que se encontra atrás das antigas muralhas. Esta foi a primeira capital da Grécia moderna.

Mostar, Bósnia e Herzigovina

Mostar, Bósnia e Herzigovina Pixabay

A Stari Most de Mostar, ou "Ponte Velha", construída pelos otomanos no século XVI, foi considerada um dos melhores exemplos da arquitetura islâmica dos Balcãs. Atravessa o rio Neretva e é um dos pontos turísticos mais famosos da região. Várias pessoas mergulham da ponte, tornando-se uma paragem no Red Bull Cliff Diving World Series.



Mazara del Vallo, Sicília

Mazara del Vallo, Sicília Wikipedia

Fundada pelos fenícios há quase 3.000 anos, a cidade siciliana aglomera várias culturas - a área de Kasbah é semelhante a uma medina do norte da África, há uma forte comunidade da Tunísia e é mais provável que se encontre cuscuz no menu do que massa.



Clovelly, Reino Unido

Clovelly, Reino Unido Unsplash

Os burros costumavam ser a única maneira de subir e descer as ruas íngremes de Clovelly, uma bonita vila de pescadores em Devon, sudoeste da Inglaterra. Ainda não conseguiram trazer carros para Clovelly, que fica no fundo de um penhasco de 122 metros.

Dinkelsbühl, Alemanha

Dinkelsbühl, Alemanha DR

Rodeada por paredes medievais e com uma enorme igreja gótica, St George's Minster, a pequena cidade alemã, foi o cenário do filme de Werner Herzog "O Enigma de Kaspar Hauser".

Korcula, Croácia

Korcula, Croácia Unsplash

Os moradores de Korculla dizem que Marco Polo nasceu aqui. A cidade das ruas brancas, prédios talhados em pedra local, rodeada de água, foi governada por venezianos por muitos séculos.



Kenmare, Irlanda

Kenmare, Irlanda Pixabay

Na ponta sudoeste da Irlanda, fica a baía County Kerry, onde se encontra Kenmare. Esta é uma das regiões mais apreciadas do país - o Wild Atlantic Way - entre o Anel de Kerry e o Anel de Beara. Kenmare é conhecida pela comida e a paisagem, que envolve mar e montanhas.



Piran, Eslovénia

Piran, Eslovénia Pixabay

Desenvolvida pelos venezianos, que a conquistaram em 1283, Piran é "uma mini Veneza", com um grande campanário e barcos de pesca ancorados no pequeno porto.

Reine, Noruega

Reine, Noruega Pixabay

Este é um dos pontos mais espetaculares do arquipélago de Lofoten, com casas que ficam na base dos picos das montanhas escarpadas no cruzamento entre as Dolomitas e Ha Baía Longa.

Regencos, Espanha

Regencos, Espanha Wikipedia

A Costa Brava, na Catalunha, é relativamente sossegada e Regencos é exemplo disso mesmo. Situada no sul do "Triângulo Dali", a área onde o artista surrealista viveu e trabalhou, é uma cidade cercada de montanhas e de vilarejos medievais tranquilos.



Tarnów, Polónia

Tarnów, Polônia Pixabay

A praça da Cidade Velha é uma gloriosa mistura de estilos arquitetónicos e há uma bela igreja gótica e muitos vestígios da herança judaica. No entanto, ainda se nota a herança do Holocausto, quando a comunidade judaica foi praticamente exterminada.



