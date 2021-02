Dia Europeu do 112 foi criado a 11 de fevereiro de 2009.

112 do Luxemburgo tocou de dois em dois minutos em 2020

Diana ALVES

No Dia Europeu do 112, 11 de fevereiro, a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) revela que ano em 2020 Luxemburgo, o 112 foi contactado 242.671 vezes em 2020, o que dá um telefonema de dois em dois minutos. A gestão operacional deste serviço no Luxemburgo é efetuada pelos operadores da Unidade Central de Resposta de Emergência 112 (CSU 112).

Segundo os dados divulgados pelo organismo, as chamadas resultaram em 59.721 intervenções, uma média de 164 por dia. Como tantos outros serviços europeus, também a central telefónica sentiu os efeitos da pandemia da covid-19. De acordo com a CGDIS, nas primeiras horas e dias após a confirmação da primeira infeção no Luxemburgo, o 112 recebeu inúmeros telefonemas relacionados com o assunto.

Face à evolução da pandemia e à imposição do confinamento a 16 de março do ano passado, foram criadas diversas helplines consagradas às questões relacionadas com o coronavírus. Uma delas esteve operacional até 10 de junho último e foi gerida pela CGDIS, que atendeu um total de cerca de 85.000 chamadas naquele período.

O Dia Europeu do 112 - número de emergência único na Europa - foi criado a 11 de fevereiro de 2009 para sensibilizar o público para a importância de contactar a linha apenas em situações de urgência, como por exemplo em caso de acidentes com feridos, incêndios, inundações ou intoxicações.



