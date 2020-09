Apesar das fortes quedas nas emissões de carbono em 2020 ligadas à pandemia de covid-19, a crise climática, impulsionada pela acumulação de emissões de carbono na atmosfera ao longo do tempo, continua a crescer.

10% mais ricos são responsáveis por metade das emissões de carbono no mundo

Segundo um novo relatório da Oxfam, intitulado "Confrontando a Desigualdade de Carbono", os que englobam os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por mais do dobro da poluição de carbono produzido pelos 3,1 mil milhões de pessoas que constituem a metade mais pobre da humanidade.

O relatório que avalia as emissões provenientes do consumo entre diferentes grupos entre 1990 e 2015, denuncia ainda que o impacto no ambiente provocado pelos mais ricos tem vindo a crescer "sem precedentes" durante este período. No total, ao longo de 25 anos a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera duplicou fruto da ação humana.

Os 10% mais ricos entre a população mundial, aproximadamente 630 milhões de pessoas, foram responsáveis por 52% das emissões de carbono cumulativas - que esgotaram o orçamento global de carbono em quase um terço (31%) só durante esses 25 anos.

Já os 50% mais pobres, aproximadamente 3,1 mil milhões de pessoas, foram responsáveis por apenas 7% das emissões cumulativas, ou seja, utilizaram apenas 4% do orçamento de carbono disponível.

O orçamento de carbono designa a quantidade de dióxido de carbono que pode ser adicionada à atmosfera sem causar o aumento global da temperatura superior a 1,5 graus - objetivo estabelecido pelos governos mundiais nos Acordor de Paris. Recorde-se que estes acordos têm como objetivo atenuar os impactos das alterações climáticas descontroladas. As emissões anuais aumentaram 60 por cento entre 1990 e 2015.



Durante o mesmo período, os 1% mais ricos, cerca de 315 milhões de pessoas, foram responsáveis por mais de um terço (37%) do crescimento total das emissões de carbono em todo o planeta. Na verdade, só dentro deste grupo, o crescimento total das emissões foi três vezes superior ao dos 50% mais pobres, tendo sido responsáveis por mais emissões de carbono do que todos os cidadãos da UE e mais do dobro da metade mais pobre do planeta.

Percentagem de emissões acumuladas de 1990 a 2015 e utilização do orçamento global de carbono para 1,5ºC ligado ao consumo por diferentes grupos de rendimento global Oxfam

Foram necessários cerca de 140 anos para utilizar 750 Gigatoneladas(Gt) do orçamento global do carbono, mas em apenas 25 anos a humanidade conseguiu utilizar mais ou menos a mesma quantidade, sendo que mais de metade dos quais foram ligados ao consumo dos 10% mais ricos da população. O restante será totalmente consumido até 2030 se nada for feito.

O relatório foi feito em parceria com o Instituto Ambiental de Estocolmo e está a ser divulgado à medida que os líderes mundiais se preparam para a Assembleia Geral da ONU para discutir os atuais desafios globais, incluindo a crise climática.

"O sobreconsumo de uma minoria rica está a alimentar a crise climática, mas são as comunidades pobres e os jovens que estão a pagar o preço. Esta extrema desigualdade de carbono é uma consequência direta da vasta procura, por parte dos nossos governos, de um crescimento económico extremamente desigual e intensivo em carbono", afirma Tim Gore, diretor de Política Climática da Oxfam e autor do relatório.

Se as emissões não continuarem a diminuir ano após ano e a desigualdade de carbono for deixada sem controlo, o orçamento de carbono restante para conter o aumento global de 1,5 graus será totalmente esgotado até 2030.

O problema é que a desigualdade é tão acentuada que os 10% mais ricos poderão acabar com o orçamento de carbono até 2033, mesmo que todas as outras emissões fossem reduzidas a zero. Segundo a Oxfam, um estudo recente concluiu que 10% das famílias mais ricas do mundo utilizam quase metade (45%) de toda a energia ligada ao transporte terrestre e três quartos de toda a energia ligada à aviação.

Segundo os especialistas, os transportes são hoje responsáveis por cerca de um quarto das emissões globais. Só os SUV (veículos desportivos e utilitários) foram o segundo maior motor do crescimento global das emissões de carbono entre 2010 e 2018.

"O simples reinício das nossas economias obsoletas, injustas e poluentes anteriores à covid-19 já não é uma opção viável", escreve Tim Gore. "Os governos devem aproveitar esta oportunidade para remodelar as economias e construir um amanhã melhor para todos nós. Devem reduzir as emissões dos ricos através de impostos e proibições de carbono de luxo, tais como os SUV e os voos frequentes. As receitas devem ser investidas em serviços públicos e setores de baixo carbono para criar empregos, e ajudar a acabar com a pobreza", acrescenta o autor do estudo.



O relatório aponta também alguns fenómenos em 2020 que já são uma consequência disso: ciclones mortais na Índia e no Bangladesh, enormes multidões de gafanhotos que têm devastado culturas em toda a África e ondas de calor e incêndios selvagens sem precedentes na Austrália e nos EUA. "Ninguém está imune, mas são as pessoas mais pobres e marginalizadas que são mais duramente atingidas", alertam os especialistas.

Apenas a redução das emissões per capita dos 10% mais ricos para a média da UE reduziria as emissões anuais em mais de um quarto. Relatório "Confrontando a Desigualdade de Carbono", Oxfam.

A Oxfam estima ainda que as emissões per capita dos 10% mais ricos terão de ser cerca de 10 vezes inferiores até 2030 para manter o mundo no bom caminho para não ultrapassar a barreira dos 1,5ºC de aquecimento global. Isto equivale a reduzir as emissões anuais globais em um terço.

Apenas a redução das emissões per capita dos 10% mais ricos para a média da UE reduziria as emissões anuais em mais de um quarto. Os governos podem combater tanto a desigualdade extrema como a crise climática se visarem as emissões excessivas dos mais ricos e investirem nas comunidades pobres e vulneráveis.

Os transportes são hoje responsáveis por cerca de um quarto das emissões globais, enquanto os SUV foram o segundo maior motor do crescimento global das emissões de carbono entre 2010 e 2018.

O antigo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon reagiu ao relatório da Oxfam reiterando que "o modelo económico atual tem sido um potenciador de alterações climáticas catastróficas e de desigualdades igualmente catastróficas". Ki-moon considera ainda que a pandemia de covid-19 fornece "um imperativo incontestável para reconstruir melhor e colocar a economia global numa base mais sustentável, resiliente e mais justa". "Abordar as emissões desproporcionadas de carbono dos mais ricos da sociedade deve ser uma prioridade fundamental como parte deste compromisso colectivo", conclui.

