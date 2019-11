Relatórios alarmantes, uma comunidade científica preocupada e a palavra do ano para a Oxford. Uma seleção de imagens para relembrar que é preciso atuar já para travar as alterações climáticas. Antes que seja tarde.

10 imagens para não esquecermos a emergência climática

Catarina OSÓRIO

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) apresentado esta semana não podia ser mais claro: é preciso reduzir todos os anos, já a partir de 2020 e até 2030, em 7,6% as emissões de gases com efeitos de estufa (GEE) para que a subida das temperaturas globais se mantenha a níveis inferiores a 1,5ºC, em relação aos valores pré-industriais. Esta subida da temperatura é considerada a aceitável para que o planeta não chegue a uma situação de catástrofe ecológica. Mas segundo a atual tendência, a meta de não ultrapassar um aquecimento global de mais de 1,5ºC, considerada segura, deverá ser mesmo ultrapassada. Na mesma semana "emergência climática" foi considerada a palavra do ano pelo dicionário inglês Oxford. Selecionamos 10 imagens para relembrar que é preciso atuar já, antes que seja tarde.



Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A cidade italiana de Veneza foi afetada pelas maiores cheias dos últimos 50 anos em meados de novembro. As águas inundaram ruas e praças, estabelecimentos comerciais, hotéis e monumentos, como a Basílica de São Marcos, na foto. O autarca da cidade atribuiu o fenómeno às alterações climáticas. Foto: AFP Vista aérea da parte oeste da Amazónia mostra a desflorestação da maior floresta tropical do planeta. Dados revelados recentemente pela edição brasileira do Deutsche Welle (DW) referem que a desflorestação cresceu 92,7% entre janeiro e setembro de 2019 em comparação com 2018. Foto: AFP O evidente degelo no glaciar Aletsch, nos alpes suíços, que corre o risco de desaparecer se as temperaturas globais continuarem a subir ao ritmo atual. Foto: AFP Um pastor indiano caminha sobre o que antes era o lago Osman Sagar, também conhecido por Gandipet, na cidade indiana de Hyderabad. Foto: AFP Uma casa vinícola, na Califórnia, é engolida pelas chamas nos incêndios de outubro passado. Os fenómenos naturais extremos estão a tornar-se cada vez mais frequentes. Foto: AFP Uma experiência no trânsito em Jacarta, na capital da Indonésia, tem tanto de stressante como de prejudicial para a saúde. As emissões de gases poluentes são um dos fatores que mais contribuem para as alterações climáticas. Foto: AFP Um icebergue desprende-se da costa Knox no Territorio Antártico Australiano. Segundo os cientistas, o degelo acelerado provoca a libertação de grandes quantidades de gases captadores de calor, o que aumenta mais rapidamente as temperaturas. Um ciclo que contribui ainda mais para o aquecimento global. Foto: AFP A Torre Eiffel tapada pela cortina de fumo em Paris, capital francesa. Em junho de 2019, uma família francesa que processou o Estado pelos problemas de saúde causados pela poluição. Numa decisão inédita, um tribunal de Paris decretou que o Estado francês não tomou as medidas necessárias para combater a deterioração do ar na cidade. Foto: AFP Um dia em Nova Deli, na Índia, é como viver numa "câmara de gás". A definição foi utilizada pelo Supremo Tribunal do país em novembro deste ano. A capital indiana, uma das cidades mais poluídas do mundo, tem estado envolvida por uma nuvem negra de poluição desde outubro Segundo o jornal India Today, os níveis de poluição chegaram a ser 19 vezes superiores aos estipulados pela Organização Mundial de Saúde como saudáveis. Foto: AFP A vista aérea pela área ardida nos incêndios em Nova Gales do Sul, na Austrália, este mês. Além da destruição visível, os fogos mataram mais de 1000 coalas, que segundo alguns cientistas estão agora em "extinção funcional". Foto: AFP