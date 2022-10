Em causa está a data de validade das doses de de vacinas contra a covid-19 que tinha caducado.

1,4 milhões de euros para o lixo. Luxemburgo destrói cerca de 79 mil vacinas

O Luxemburgo deitou milhares de doses de vacinas contra a covid-19 para o caixote do lixo, desde o mês de dezembro 2021. Em causa está a data de validade dos fármacos que tinha caducado.

Resultado: 1,4 milhões de euros acabaram no caixote do lixo. O valor das doses perdidas foi avançado pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

Só no mês de julho foram destruídas mais de 33 mil doses da vacina Moderna, enquanto que neste mês de outubro já foram deitadas para o lixo mais de 17 mil doses do fármaco Pfizer destinadas às crianças. Feitas as contas, foram deitadas para o lixo mais de 78.800 doses de vacinas ‘anticovid’.

A ministra da Saúde esclarece que os produtores destes fármacos impõem à Comissão Europeia um número mínimo de vacinas que têm de ser encomendadas. E mesmo se um país tem doses suficientes, este é obrigado a encomendar mais doses.

Para além disso, há sempre o risco de haver outras variantes que possam impulsionar novamente a vacinação.

Paulette Lenert acrescenta ainda que as farmacêuticas Moderna e Pfizer foram incentivadas a recuperarem as doses não utilizadas, para as destruir, uma vez que muitos países se queixam de ter falta de espaço para o armazenamento.



