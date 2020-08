Esta é a primeira vez, desde 16 de março, que não se regista nenhuma morte pela doença e a notícia deixou emocionado o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Zero mortos por covid-19 em Portugal e um secretário de Estado emocionado

Ana TOMÁS Esta é a primeira vez, desde 16 de março, que não se regista nenhuma morte pela doença e a notícia deixou emocionado o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Portugal registou esta segunda-feira, 3 de agosto, pela primeira vez, desde o início da pandemia, zero óbitos por covid-19. "Uma nota positiva e de esperança", como classificou o secretário de Estado, António Lacerda Sales no início da conferência de imprensa desta segunda-feira.

"Não houve óbitos por covid-19 no último dia, no nosso país. Tal já não acontecia desde 16 de março", afirmou o responsável, que acabou por se emocionar quando questionado, pelos jornalistas, sobre o significado desta notícia, que chegou ao fim de cerca de cinco meses desde que o novo coronavírus fez a primeira vítima mortal no país.

"Tem sido muito difícil nestes últimos tempos...Estamos muito felizes que isto tenha acontecido, olhamos para estes números com humildade, com cautela porque sabemos que de um momento para o outro esta situação se pode inverter", disse com a voz embargada.

O número de novos infetados registados esta segunda-feira também desceu face ao deste domingo, sendo hoje mais 106, por comparação com os 153 de ontem.

Há ainda 1423 pessoas a aguardar resultado laboratorial.

Esta segunda-feira, registaram-se também mais 127 casos recuperados, elevando o total de pessoas que já recuperaram da doença para 37.111.



Ao todo, até ao momento, foram infetadas 51.569 pessoas, no país, tendo-se registado 1738 óbitos em território nacional.

Continuavam internados esta segunda-feira 390 pacientes com covid-19 (mais 12 que no domingo), 42 em cuidados intensivos (mais um que ontem).

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos, com mais de metade das novas infeções (66 em 106), mas mantendo a tendência de redução do seu peso no total nacional.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.