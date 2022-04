"Não queremos uma ditadura na Ucrânia e o vosso povo, que vai celebrar a Revolução dos Cravos em breve, sabe o que estamos a sentir, vocês sabem o que traz uma ditadura", disse o presidente ucraniano. A Portugal, pediu armamento pesado e ajuda para a Ucrânia entrar na UE.

Zelensky no Parlamento português: "Vocês sabem o que traz uma ditadura"

Paula DE FREITAS FERREIRA

É já o 26º parlamento em que Volodymyr Zelensky discursa. Apareceu no ecrã da Assembleia da República às 17h00 em ponto (18h00 no Luxemburgo) com a roupa habitual nestes discursos - t-shirt verde - e sozinho no ecrã. Com um ar cansado. Num discurso de 15 minutos, começou por dizer: "Estou grato pela oportunidade". No final, usou a palavra mais portuguesa de todas: "As nossas visões [Portugal e Ucrânia] são iguais: que toda a pessoa tenha o seu tempo para a felicidade e para a saudade", disse o presidente ucraniano.

Depois de agradecer a oportunidade de falar no Parlamento português, começou por fazer uma descrição detalhada das atrocidades cometidas no país pelas tropas russas e falou da última descoberta: as duas sepulturas encontradas na quarta-feira em Borodianka, perto de Kiev, alguns civis com "sinais de tortura".

"Os russos nem tentaram arrumar os corpos"

"Numa vala, havia dois homens de 35 anos e, ao lado deles, uma rapariga de 15 anos", disse Zelensky. "Noutra, a polícia descobriu os corpos de seis pessoas: quatro homens e duas mulheres, sepultados no meio de habitações", acrescentou.

"Os russos nem tentaram arrumar os corpos, estão corpos espalhados nas ruas. Estas pessoas foram torturadas, violadas nos locais onde estavam escondidas", relatou.

Zelensky disse ainda que houve pessoas obrigadas a cantar o hino da Rússia "por diversão". "É isto que está a acontecer na Ucrânia em 2022. Estamos a lutar pela nossa sobrevivência, pelos ucranianos", disse.

O presidente ucraniano afirmou também que foram deportadas pessoas de uma região que é duas vezes a cidade de Porto (Portugal) e que os russos fizeram campos especiais para onde essas pessoas estão a ser levadas: "As raparigas são violadas. Já foram mortas mais de 10 mil pessoas", descreveu o Chefe de Estado da Ucrânia.

O "inferno" de Mariupol

"Em Mariupol - tão grande como Lisboa - não existe uma única habitação inteira - fizeram desta cidade um inferno", descreveu Zelensky. Falou de Bucha, dos crematórios que as tropas ucranianas descobriram depois da partida das tropas russas. "Estão a tentar esconder os seus crimes de guerra", descreveu.

E, a seguir, pediu a Portugal: armamento pesado, ajuda no reforço das sanções contra a Rússia - falou do sexto pacote de sanções que a UE está a preparar -, "apoio no caminho para a entrada na UE". E, como não podia deixar de ser, falou da Revolução dos Cravos portuguesa, prestes a ser celebrada.

"Não queremos uma ditadura na Ucrânia e o vosso povo, que vai celebrar o aniversário da Revolução dos Cravos em breve, sabe o que estamos a sentir, vocês sabem o que traz uma ditadura", disse.

Agradeceu também a ajuda humanitária portuguesa e pediu para que Portugal lute contra a propaganda russa nos países que falam português "como em África".

"As nossas visões são iguais: que toda a pessoa tenha o seu tempo para a felicidade e para a saudade. Glória à Ucrânia", rematou Volodymyr Zelensky, cujo discurso foi aplaudido de pé por todos os participantes na cerimónia.









