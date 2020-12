O maior evento tecnológico mundial inicia-se amanhã, dia 2, mas em modo virtual, devido à pandemia. Este ano, Lisboa não encheu com os milhares de participantes. A presidente da CE vai inaugurar a mega reunião online.

Web Summit Lisboa. A Comissão Europeia vai apresentar-se em peso

Telma MIGUEL

Ursula von der Leyen e nove comissários europeus vão fazer comunicações no maior evento da indústria web, entre 2 e 4 de dezembro, este ano completamente online.

A Comissão Europeia tem um plano de transformar a Europa numa potência tecnológica, com a sua própria identidade digital e a presença este ano da equipa de von der Leyen no maior evento tecnológico mundial é em peso. Von der Leyen irá abrir o evento com um discurso marcado pela ideia de “Uma Europa para todos”.

Divulgar ambições europeias

Hoje, dia 1 de dezembro, esta Comissão Europeia, pela primeira vez na história presidida por uma mulher, faz um ano. Amanhã apresenta-se na web summit, que desde 2016 escolheu Lisboa como palco mundial, mas que com a pandemia será totalmente online.

Também amanhã, a vice-presidente da Comissão e responsável da pasta Uma Europa Preparada para a Era Digital, Margrethe Vestager, irá divulgar a Lei de Serviços Digitais, um dos diplomas fundamentais para a criação de uma União Europeia concorrencial no mercado internacional das tecnologias de informação. A Europa escreverá as suas próprias regras, diferentes daquelas que regem os norte-americanos.

A Web Summit é a plataforma perfeita para divulgar as ambições europeias. Vestager fará uma conferência de imprensa sobre esse futuro digital europeu. Sendo ela o rosto da Europa em questões digitais e também o rosto da luta contra as grandes GAFAM norte-americanas, a página de abertura da Web Summit ostenta desde hoje uma fotografia sua.

Clima e Democracia também na Web Summit

O vice-presidente Frans Timmermans, e responsável na Comissão pela pasta do Clima, irá apresentar a grande estratégia comunitária para chegar em 2050 à neutralidade carbónica: o Pacto Ecológico Europeu.

Várias vezes Timmermans explicou que a Europa não irá cumprir as suas ambições climáticas sem uma grande ajuda das Tecnologias de Informação, de infraestruturas como o 5G e sem a supercomputação. É por isso que as alterações climáticas fazem sentido e a Comissão apresenta a transição ecológica e a transição digital como políticas gémeas.

O vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis, responsável pela Economia fará uma comunicação sobre “Criar uma economia para as pessoas”. Věra Jourová, vice-presidente para os Valores e Transparência, participará no debate, dia 3, “Defender a democracia na Europa”. O Web Sumit, uma plataforma internacional, servirá para Jourová apresentar o novo Plano de Ação da Democracia Europeia, que também amanhã, dia 2, será apresentado às instituições europeias e aos jornalistas.

A comissária para a Inovação, Pesquisa, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, participará na sessão “Inovar e conectar durante a pandemia”. Thierry Breton, o comissário para o Mercado Interno, apresentará uma comunicação na sessão “Uma economia digital europeia”.

Uma Europa "mais coesa"

Já a comissária portuguesa, Elisa Ferreira, responsável pela pasta da Coesão e Reformas, falará sobre “Uma Europa mais coesa”. Stella Kyriakides, uma comissária que se tornou muito visível graças à pandemia, responsável pela pasta da Saúde e Segurança Alimentar, fará um discurso sobre o tema: ”Colaboração durante a crise: A covid-19 é um teste à resistência da UE?”. Kiryakides apresentou recentemente um plano para centralizar a gestão de crises sanitárias em Bruxelas e de aumentar as capacidades da Agência Europeia de Medicamentos, bem como criar uma rede mais integrada de partilha de dados a nível europeu. E não é segredo que as pretensões da Comissão são de criar uma União Europeia de Saúde, com comandos mais centralizados, depois das lições dramáticas da covid-19.

A mais recente aquisição da Comissão Europeia, a irlandesa Mairead McGuinness, que substitui o comissário Paul Hogan (caído em desgraça por um “lapso” de distanciamento social) também irá participar num dos painéis. No “Reconstruir melhor [Building Back Better]: A economia em 2021”, a comissária europeia dos Serviços Financeiros irá apresentar o projeto de reconstrução da EU. Um projeto em dificuldades, na altura em que o orçamento para os próximos 7 anos de €1,8 biliões de euros está dependente da assinatura da Polónia e da Hungria. E ainda não é claro como se vai sair deste imbróglio político.

Os bilhetes da Web Summit estão à venda online e há uma lista longa de discursos e de celebridades desde políticos, intelectuais, CEO’s, atores, e gurus das tecnologias.

