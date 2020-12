Apesar de edição deste ano ser totalmente digital, o Estado português e a Câmara Municipal de Lisboa pagaram o mesmo valor aos organizadores: 11 milhões de euros.

Web Summit. 11 milhões de euros para quê? Boa pergunta

Trata-se de um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo. Portugal assinou contrato para receber o evento até 2028, ao qual dá um suporte anual de 11 milhões de euros. Este ano, apesar da edição do evento ser totalmente digital, o Estado português e a Câmara Municipal de Lisboa pagaram o mesmo valor.

A Web Summit 2020 começou esta quarta-feira e estende-se até sexta-feira, dia 4 de dezembro, e a edição deste ano está envolta em polémica. Apesar de a edição deste ano ser inteiramente digital devido à pandemia, a empresa organizadora vai receber os 11 milhões de euros do Governo português e da Câmara de Lisboa. Deste valor, três milhões de euros são investimento municipal e oito milhões são assegurados pelo Governo.

Na edição digital deste ano são esperadas 100 mil pessoas. Para o co-fundador do evento, o irlandês Paddy Cosgrave, o próximo desafio será atrair este mesmo número de pessoas a Lisboa, na versão presencial do evento que só acontecerá "em 2022 ou 2023".

"Todos os anos venho criticando Fernando Medina e António Costa por despejarem milhões de euros num evento de uma empresa milionária e na associação dos patrões, mas este ano o apoio à Web Summit é uma indignidade", escreveu Ricardo Moreira, do Bloco de Esquerda, num artigo de opinião no jornal Públlico.

Em resposta, o presidente da Câmara de Lisboa disse entretanto esta quarta-feira na cerimónia de abertura que eventos impactantes como a Web Summit são necessários "mais do que nunca" e mostrou-se confiante em que no próximo ano a cidade voltará a receber os participantes da cimeira.

"Mais do que nunca, precisamos de eventos impactantes como este, eventos que mudam a forma como pensamos e ultrapassam os limites nestes tempos desafiantes", afirmou Fernando Medina.

Na primeira edição da Web Summit em Lisboa, em 2016, Fernando Medina emprestou as chaves de honra da cidade a Paddy Cosgrove – CEO do evento. As chaves da cidade são "um galardão destinado a distingir personalidades, instituições ou organizações nacionais ou estrangeiras que, pelo seu prestígio, cargo, acção ou relacionamento com Lisboa, sejam considerados dignos dessa distinção", citou o investigador Sebastião Ferreira de Almeida, num artigo de opinião no mesmo jornal que denuncia o "voo" dos 11 milhões de euros "em tempos de fome".

No entanto, para Medina, em questão está o futuro. Em resposta às críticas à volta do assunto, o presidente da autarquia lisboeta disse que mesmo sem retorno imediato, retirar apoio à Web Summit seria um "erro estratégico".



Há uma semana, questionado pelo vereador do PSD João Pedro Costa, numa reunião pública da Câmara de Lisboa, Medina referiu a diferença de encargos por parte da autarquia, consequência da versão online do evento, dizendo que o formato virtual deste ano significará "uma redução significativa" a este nível, embora se tenha escusado de quantificar a diminuição da despesa. "Há uma redução significativa de encargos face àquilo que foi a edição do ano anterior", afirmou.



Esta quarta-feira, no seu discurso, o presidente da câmara municipal sublinhou que, nos próximos meses, "é preciso garantir uma recuperação rápida para mitigar os impactos sociais da pandemia e da crise económica". Para isso, é preciso "inovação e novas estratégias", realçou, destacando que Lisboa vai continuar a trabalhar para ser uma cidade neutra em carbono no futuro, "com um sistema verde e mais sustentável, melhores transportes públicos e melhor infraestrutura ciclável".

A cidade vai também apostar na construção de mais espaços de fruição pública e parques verdes, salientou. Por fim, Fernando Medina disse ter a certeza de que irá receber no próximo ano todos os conferencistas, que poderão "aproveitar as diversas coisas que a cidade pode oferecer".

Em 2018, o Governo juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa e a Connected Intelligence Limited assinaram um contrato relativo à organização do evento internacional Web Summit em Portugal no período entre 2019 e 2028. Na altura, a capital portuguesa garantiu a organização da Web Summit mediante investimentos anuais de 11 milhões de euros.

Sobre a recente polémica, Paddy Cosgrave disse ao jornal Expresso tratar-se de um assunto político em que não se quer envolver. O organizador do evento, através da sua empresa Connected Intelligence Limited (CIL), adiantou que em caso de cancelamento do evento, a empresa terá a receber do Estado português 24,5 milhões de euros. Ao mesmo tempo seria encerrada a delegação da CIL em Portugal, onde emprega 250 pessoas. Paddy Cosgrave referiu ainda que muitas das empresas portuguesas que trabalham no setor das tecnologias deixariam de existir caso o evento fosse cancelado.

O irlandês estimou uma diminuição das receitas entre 25 a 30 milhões de euros na edição digital deste ano, e 'ameaçou' organizar a conferência no Sudoeste Asiático, de onde tinha recebido propostas.

Segundo a revista online Shifter, "os 24,5 milhões de que Paddy fala resultam dos custos que o Estado português, através de várias entidades, suporta em cada edição do Web Summit e que incluem o aluguer da FIL, um festival gastronómico, wi-fi, equipamentos de palco, várias receções e uma campanha promocional, entre outros". "Ao abrigo do contrato, a CIL tem direito a receber esse bolo como indemnização no caso de o país não garantir as condições de realização da conferência", explica a revista. No contrato assinado entre a CIL, a Câmara de Lisboa e o Ministério da Economia e da Transição Digital, citado pelo Expresso, existe uma cláusula para situações de "força maior" como "epidemias ou pandemias", perante a qual é possível suspender as obrigações de ambas as partes. "Ou seja, puxando essa cláusula excecional seria possível a CIL não realizar a Web Summit e o Estado não ficar a dever absolutamente nada à empresa de Paddy Cosgrave", lê-se.

Costa quer assegurar mundo melhor no pós-pandemia

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esperar que a Web Summit, seja o ponto de partida para a construção de um futuro melhor no pós-pandemia, exortando à partilha de conhecimentos e experiências. Numa mensagem pré-gravada e divulgada na abertura da cimeira, António Costa enalteceu o valor da "partilha de conhecimento e de experiências" para que, coletivamente, a sociedade possa enfrentar os desafios atuais e do futuro, em particular no pós-pandemia.

"O mundo pós-pandémico será diferente. E cabe-nos assegurar que será melhor", disse Costa, manifestando a expectativa de que a Web Summit possa ser "o ponto de partida para um futuro melhor".

O primeiro-ministro considerou ainda que o "ano de 2020 é um ano de pandemia, mas é também o ano em que Portugal entra na 'liga dos campeões' da inovação". Costa frisou ainda que em 2020 o país registou um aumento de 14% no número de estudante nas áreas de investigação e tecnologia.

