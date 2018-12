A menos de um mês para o fim do ano, o Contacto dá a oportunidade aos leitores de votar na personalidade que mais se destacou em 2018 em Portugal.

Vote na pessoa do ano em Portugal

Tem dúvidas? Saiba aqui um pouco sobre os nomeados:



Marcelo Rebelo de Sousa

Manteve o estilo de acompanhar a par e passo tudo o que se passa no país, passou férias em zonas afetadas por incêndios como prometera e chegou a desmaiar em Braga devido a quebra de tensão.

António Costa

Concluiu o ano com o sucesso do quarto Orçamento do Estado aprovado e a garantia de que irá completar a legislatura, algo que poucos criam quando chegou a primeiro-ministro.

Nádia Piazza

Jurista que perdeu o filho de cinco anos no incêndio de Pedrógão Grande tornou-se o rosto das vítimas como presidente da Associação de Apoio criada em seguida.

Inês Henriques

Campeã da Europa nos 50 km marcha em agosto, juntou o título ao de campeã mundial na distância.

José Neves

Nascido em Guimarães, criou a Farfetch em 2008 com sede em Londres. Hoje a empresa está avaliada em mais de mil milhões de dólares.

