Voo para Lisboa? Previstos 29 cancelamentos esta segunda-feira

Lusa A ANA - Aeroportos de Portugal estima que sejam cancelados quase 30 voos, entre 15 partidas e 14 chegadas.

"Até ao momento, estão previstos para o dia de hoje [segunda-feira] 29 cancelamentos de voos no Aeroporto de Lisboa: 15 chegadas e 14 partidas, disse fonte oficial da ANA.

Em relação às chegadas, estão cancelados voos de Roma, Copenhaga, Oujda (Marrocos), Bilbao, Lyon, Kiev, Amesterdão, Menorca, Ponta Delgada ou Bruxelas.

Nas partidas, há cancelamento de voos para Bilbao, Lyon, Amesterdão, Bruxelas, Copenhaga, São Paulo, Menorca, Kiev ou Oujda.

Este número de cancelamentos é inferior ao registado durante o fim de semana, com a ANA a reportar 65 cancelamentos com chegada e partida do Aeroporto Humberto Delgado, no sábado, e 39 no domingo.

"Constrangimentos" em vários aeroportos europeus e o encerramento da pista do aeroporto de Lisboa, durante algumas horas na passada sexta-feira devido ao rebentamento de pneus de um jato particular, têm sido apontados como as principais causas para o cancelamento dos voos.

