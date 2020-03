Em Portugal, a população está a respeitar as medidas de prevenção, mas só 32% se dizem preparados para viver em confinamento até ao calor, indica uma nova sondagem em Portugal para a SIC.

Voltar à vida normal? Só lá para o verão, dizem os portugueses

Redação Em Portugal, a população está a respeitar as medidas de prevenção, mas só 32% se dizem preparados para viver em confinamento até ao calor, indica uma nova sondagem em Portugal para a SIC.

As ruas de Portugal estão vazias como no resto do mundo. Os portugueses passam agora os dias em casa e, por enquanto, ainda se sentem tranquilos, neste novo modo de vida em “confinamento”. Mas quanto tempo esta situação vai durar e quantos meses vão aguentar este isolamento



A questões são colocadas numa nova sondagem ISC/ISCTE para o Expresso e a SIC e aí as respostas não são unânimes.

Portugal. Pico da curva epidémica pode ser depois de 14 de abril Quem o disse foi Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, afirmando que se verifica "uma curva mais moderada" de propagação da Covid-19 em Portugal.

45% por cento dos portugueses pensa que o confinamento devido à epidemia do novo coronavírus irá “durar até ao verão”, 18% são mais otimistas e declaram que será só até ao final de abril, mas para outros tantos (17%) ainda vamos no início e só lá “para o final do ano” voltaremos a ter uma vida normal, sem restrições. Mas há quem vá ainda mais longe: 4% dos inquiridos acreditam que só daqui a um ano ou mais regressaremos às nossas antigas rotinas.

AFP

E quanto tempo serão os portugueses capazes de viver isolados em casa, sem ver família e sem poder sair e apanhar sol “até ao verão”?

Só 32% diz aguentar até ao verão

Esta é a pergunta para um milhão de dólares, segundo os resultados da sondagem publicada no Expresso. Entre os habitantes de Portugal, 27% declara que irá aguentar firme “até final de abril”, 32% vai mais longe e pensa manter-se tranquilo em confinamento até ao verão, só que há 25% dos inquiridos que “não sabe ou não responde” se conseguirá viver assim até essa altura.

Covid-19. Os emigrantes que regressam às aldeias e os velhos que os querem abraçar Na última semana, milhares de emigrantes regressaram às aldeias do interior de Portugal para tentarem isolar-se da pandemia. Alguns transportam o vírus para lugares de população idosa e em risco. As autoridades locais temem um desastre.

Mas só 8% prevê estar preparado para ficar em confinamento, e sem contactos sociais e familiares, até ao final do ano, ou durante um ano ou mais.

Desde que o governo decretou as medidas de prevenção e o estado de emergência, até agora, 44% dos portugueses afirma que tem sido “relativamente fácil” passar estes novos dias mas 31% diz o contrário: tem sido “relativamente difícil”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.