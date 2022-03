Até 250.000 eleitores podem não ter recebido a documentação para votar em tempo útil, acusa o partido pan-europeu, que pede a revisão urgente da lei eleitoral.

Portugal 4 min.

Legislativas

Volt alerta Marcelo para irregularidades na repetição da eleição no círculo da Europa

Ana TOMÁS Até 250.000 eleitores podem não ter recebido a documentação para votar em tempo útil, acusa o partido pan-europeu, que pede a revisão urgente da lei eleitoral.

Os candidatos do Volt pelo círculo da Europa, Duarte Costa e Pedro Malheiro, enviaram uma carta aberta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a apontar irregularidades no processo de repetição da eleição no círculo da Europa.

Os resultados foram conhecidos na passada quarta-feira, 23 de março, com o PS a conquistar os dois deputados elegíveis por este círculo, mas esta segunda-feira o partido pan-europeu enviou uma carta ao chefe de Estado onde denuncia que até 250.000 eleitores inscritos não terão recebido a documentação para votar em tempo útil, ficando assim impedidos do exercer o direito de voto dentro do prazo.

Nathalie de Oliveira. Esta eleição "dá uma dimensão ao país que ultrapassa a palavra 'emigrantes'" A lusodescendente de 44 anos, antiga autarca em Metz, foi eleita deputada para a Assembleia da República e considera, em entrevista ao Contacto, que o seu mandato representa também uma segunda e uma terceira geração que votaram e que "se sentem muito portuguesas".

Segundo o Volt, o encurtamento da operação de envio e reenvio dos votos - no âmbito da repetição do ato eleitoral, por decisão do Tribunal Constitucional, após este ter anulado a primeira eleição neste círculo - terá levado a que milhares de votos de portugueses no estrangeiro chegassem "depois do prazo, não sendo por isso contabilizados". Em janeiro, diz o partido mais de 12.000 votos não tinham sido contados pelas mesmas razões.

"Entre eleitores que não receberam o boletim voto estando devidamente recenseados, eleitores que o receberam demasiado tarde e que por isso não terão o seu voto contabilizado por chegar demasiado tarde, estima-se que centenas de milhares de portugueses podem ter visto o seu direito constitucional de voto suprimido nesta eleição, que no círculo da Europa apenas dispõe quase exclusivamente da modalidade de voto postal", refere o Volt em comunicado.



O partido sustenta as suas críticas nas declarações da ministra da Administração Interna cessante, Francisca Van Dunem, que declarou, na reunião na Comissão Permanente na Assembleia da República, no passado dia 16 de Março, que entre 72 a 99% dos eleitores inscritos terão recebido a documentação necessária para poder votar pela segunda vez.

Eleições no círculo da Europa. Há emigrantes que ainda não receberam o voto postal A votação para as legislativas de 30 de janeiro vai ser repetida presencialmente no sábado e domingo, e por via postal através de boletins que têm de chegar a Portugal até dia 23.

"Esta afirmação confirma de forma explícita que há eleitores no círculo da Europa, devidamente inscritos para votar, que viram o seu direito constitucional de exercício de voto suprimido pela não receção do boletim de voto", refere a carta do Volt ao Presidente da República, que acrescenta que de acordo com as declarações da ministra, "este conjunto de eleitores pode chegar aos 28% de pessoas impedidas de votar em igualdade de circunstâncias", o que se traduz "num valor até 250.000 eleitores".

Este número, sinaliza o Volt, é "duas a três vezes superior ao total de portugueses que conseguiram "ver o seu voto ser rececionado em Portugal", segundo os dados de receção de partilhados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), a 21 de março de 2022.

No dia 23, data limite para a contagem dos votos, o MAI confirmou ao Contacto terem sido recebidas 109.901 cartas de resposta para a repetição da votação no círculo da Europa, o que correspondera a 55,98% das 196.304 recebidas na primeira votação.

Volt culpa "acumular de falhas" pela fraca adesão ao voto

Na carta a Marcelo Rebelo de Sousa, o Volt alude ainda a declarações da secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, ao LusoJornal sobre os constrangimentos de tempo causados pela decisão de encurtar em 10 dias a operação do voto postal e também à confusão na divulgação das datas para o envio dos boletins.

Contagem da repetição eleitoral no círculo da Europa termina com 109 mil boletins recebidos Participação nesta repetição ficou abaixo dos números de janeiro, mas acima da verificada na eleição de 2019. Mas ainda houve votos inválidos devido à ausência de cópia do cartão do cidadão.

"Está escrito no folheto informativo que acompanha o boletim de voto que a data limite de envio deveria ser 12 de março de 2022, provavelmente fazendo uso da Lei que determina a data oficial da eleição presencial nos consulados como a data limite para o envio dos boletins de voto (...) Mais, a CNE na sua Deliberação de 8 de Março de 2022 (deliberação urgente) considerou o seguinte: 'Com as necessárias adaptações, na atual situação [a data limite para envio do boletim de voto] se deverá ter por posterior a 12 de março´. Além disso, a informação veiculada pela CNE sempre foi a de que seriam contabilizados os votos que chegassem à mesa de contagem até dia 23 de março", diz a carta.

O Volta considera que "este acumular de falhas" está espelhado nos resultados: 109.350 votantes num universo de 926.376 inscritos, correspondente a 11,80% de participação, e nesta 29,99% dos votos foram nulos, segundo os dados provisórios do MAI - e que a "ampla escala de eleitores afetados coloca de novo em causa a adequação da Lei Eleitoral da Assembleia da República (LEAR)".

Por isso, o partido pede que a lei seja corrigida e solicita ao Presidente da República "que dirija uma mensagem à Assembleia da República (convocando-a até de forma extraordinária se necessário) para que esta promova a reforma da LEAR nesta nova legislatura de forma urgente e tendo em atenção particular os problemas que lhe comunicamos que sucederam nesta eleição e que limitam o direito de voto dos portugueses que votam no estrangeiro".

No comunicado que acompanha a carta, o Volt defende que a nova Lei Eleitoral deve contemplar mais opções de voto, entre as quais o voto eletrónico ou a opção presencial nos consulados sempre que o voto postal não chegue a tempo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.