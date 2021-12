Marta Azinhaga perdeu o marido na autoestrada A6 em Portugal, que foi atropelado pela viatura do ex-ministro português Eduardo Cabrita. Para a viúva o natal nunca mais será uma festa. Não perca esta quarta-feira no Contacto.

Reportagem

Viúva do atropelado pela viatura de Eduardo Cabrita abre o livro ao Contacto

Luís Pedro Cabral Marta Azinhaga perdeu o marido na autoestrada A6 em Portugal, que foi atropelado pela viatura do ex-ministro português Eduardo Cabrita. Para a viúva o natal nunca mais será uma festa. Não perca esta quarta-feira no Contacto.

Marta Azinhaga, a viúva de Nuno Santos, que perdeu a vida na A6 no passado dia 18 de Junho, atropelado pela viatura do ministro Eduardo Cabrita, ainda não saiu do pesadelo. À família ainda não foi concedido um desfecho para a morte de Nuno. Não querem culpados, querem justiça. Para que possam fazer o seu luto. Não perca toda a história esta quarta-feira na edição impressa do Contacto e em Contacto.lu.





