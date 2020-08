Três elementos da polícia portuguesa de estrangeiros e fronteiras são suspeitos da morte de um cidadão ucraniano em março no Aeroporto de Lisboa. Família exige indemnização do Estado português e advogado da família diz não ter acesso a processo.

Portugal 2 min.

Viúva de Ihor Homenyuk, que morreu sob custódia da polícia em Lisboa, pede indemnização

Três elementos da polícia portuguesa de estrangeiros e fronteiras são suspeitos da morte de um cidadão ucraniano em março no Aeroporto de Lisboa. Família exige indemnização do Estado português e advogado da família diz não ter acesso a processo.

Enquanto as autoridades investigam o alegado assassinato Ihor Homenyuk por três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a 12 de Março, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, a viúva do imigrante ucraniano decidiu pedir 230 mil euros de indemnização ao Estado português.

A notícia avançada pelo Público explica que o pedido vai ser feito ao abrigo da lei que prevê o adiantamento da indemnização às vítimas de crimes violentos. A legislação portuguesa prevê que as vítimas que tenham sofrido danos graves para a respetiva saúde física ou mental, resultantes de atos de violência, praticados em território português, e que tenham provocado danos como a morte, têm direito a indemnização, assim como os cônjuges ou descendentes.

Ihor Homenyuk, 40 anos, fazia parte da comunidade imigrante em Portugal e trabalhava na construção civil e deixou dois filhos e uma mulher viúva, que vivem na Ucrânia.

José Gaspar Schwalbach, advogado da família confirmou ao Público que o seu pedido de acesso aos autos foi indeferido pelo Ministério Público, que alegou que o processo está em segredo de justiça. Denunciou ainda que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal não deu luz verde a algumas diligências de prova, como a identificação das pessoas que estiveram detidas com Ihor Homenyuk entre 10 e 12 de Março, algo"imprescindível para encontrar testemunhas”, conforme cita o Público.

O Código Processo Penal dá-lhe o direito de colaborar com o Ministério Público e de intervir no processo, oferecer provas, requerer diligências e conhecer despachos, referiu o advogado ao Público, “mas se o assistente não conhece o processo fica limitado neste direito”. O advogado critica ainda o facto de terem sido “enviadas cópias [pelo DCIAP] de alguma prova indiciária que não tinha qualidade para ser analisada”.

De acordo com uma testemunha ao mesmo jornal, Ilhor terá estado 15 horas manietado com fita-cola e algemas, sendo visto assim por enfermeiros, inspectores, chefes, numa sala, durante horas, com calças pelos joelhos e cheiro a urina. O médico que passou óbito não viu agressões e deu-a como morte natural e o auto de óbito do SEF também não refere qualquer lesão, acrescenta o Público.

Contudo, o médico do Instituto de Medicina Legal que fez a autópsia referiu que a morte foi compatível com um homicídio e deveu-se a uma asfixia associada às lesões traumáticas.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o inquérito ainda está em investigação e segredo de justiça. Ainda não se sabe quando é que a PJ termina o relatório.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.