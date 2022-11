O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou esta sexta-feira que o país não deverá voltar a implementar medidas obrigatórias de mitigação da pandemia de covid-19.

"Virar a página" da covid-19. Inverno em Portugal sem restrições e máscaras

Ao contrário dos últimos dois anos, este inverno não deverá ser marcado por restrições sanitárias, nem pelo uso obrigatório de máscara em Portugal. As autoridades portuguesas apostam na vacinação como o grande recurso do combate à covid-19.

Esta sexta-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afastou a necessidade de o país voltar a implementar medidas obrigatórias de mitigação da pandemia de covid-19, considerando que é tempo de “virar a página do período mais difícil", reforçando ao mesmo tempo ao apelo à vacinação.

“Não está prevista a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória”, afirmou o governante em declarações aos jornalistas, citadas pela Lusa, no final de nova reunião que juntou especialistas e políticos no Infarmed, em Lisboa.

Assumindo que o pior já terá passado, o ministro da Saúde ressalvou, contudo, que isso não significa a desvalorização da pandemia, reiterando a importância da vacinação contra a covid-19.

“É um facto inegável que a vacina é eficaz, qualquer uma das vacinas é absolutamente eficaz contra a propagação, mas sobretudo contra a gravidade da doença e na prevenção da mortalidade”, afirmou, sublinhando ainda que a vacina contra a covid-19 mantêm o mesmo efeito protetor contra as novas variantes.

Pessoas acima dos 50 anos vacinadas até final do ano

A vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe iniciou-se a 7 de setembro, concentrando, nessa altura, sobretudo aos grupos mais vulneráveis. Segundo Manuel Pizarro, já receberam a segunda dose de reforço da vacina cerca de 1,9 milhões de pessoas, mas o objetivo é que sejam três milhões até dezembro.

Em breve arrancará a vacinação das pessoas com idades a partir dos 50 anos, como foi ontem avançado pelo governo português. O objetivo é que esse grupo etário esteja vacinado e recebido as doses de reforço até ao final do ano.

Carlos Penha Gonçalves, coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 revelou, esta sexta-feira, na reunião do Infarmed, o aumento de 10% na capacidade vacinal para permitir vacinar as pessoas acima dos 50 anos antes de 31 de dezembro.

De acordo com o coordenador, a estrutura montada tem atualmente uma capacidade de 290 mil vacinas por semana e o seu aumento pode ser feito sem mexidas no dispositivo atual.

"Este aumento de 10% da capacidade vacinal pode ser feito sem alteração do dispositivo, permitindo vacinar as pessoas acima dos 50 anos antes do fim do ano", afirmou.

Neste momento, o país tem 395 pontos de vacinação, 322 pontos em estruturas de saúde, outros 65 em estruturas municipais e mais oito em estruturas de outras entidades.

DGS recomenda máscara para pessoas com infeção respiratória

Apesar da máscara já não ser obrigatória e de não se preverem mais restrições sanitárias, a Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a recomendar cuidados semelhantes aos aplicados durante as fases anteriores da pandemia para os mais vulneráveis, defendendo o seu uso para pessoas com sintomas de infeção respiratória, assim como distanciamento dos outros e o isolamento durante cinco dias em caso de infeção.

Segundo dados apresentados pelo organismo, na reunião desta sexta-feira, Portugal regista, atualmente, um aumento de infeções respiratórias, semelhante ao período antes da pandemia, ainda que o seu impacto na mortalidade seja reduzido.



Questionado sobre as recomendações da DGS, o ministro da Saúde considerou que “a covid-19 tem de ser encarada como qualquer outra infeção respiratória e é nesse contexto que as pessoas se devem comportar".

Combater as desigualdades e priorizar os lares

Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, defendeu que a resposta à pandemia de covid-19 deve dar prioridade às desigualdades, apontando como exemplo as consequências nos lares, onde o risco de infeção nos idosos e trabalhadores sempre foi maior.

Segundo o epidemiologista, as probabilidades de infeção nos trabalhadores dos lares foram sempre o dobro das das pessoas que puderam ficar em casa.



A reunião de hoje no Infarmed voltou a juntar especialistas e políticos que fizeram o ponto de situação da pandemia da covid-19 no país, cerca de dez meses depois do último encontro, realizado em fevereiro deste ano.



A sessão desta sexta-feira servirá para ajudar a preparar o plano de inverno do governo, ainda num contexto pandémico, mas menos grave do que há um ano. Segundo o ministro da Saúde, o plano está já “praticamente concluído”, devendo ser apresentado “nos próximos dias”.



