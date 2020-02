Airbus A380 foi filmado a 'aterrar de lado' no Aeroporto de Londres em plena tempestade Dennis. Afinal o responsável pela manobra arriscada é português.

Portugal 1

Viral. Aterragem de piloto português está a correr o mundo

A aterragem "de lado" do maior avião de passageiros do mundo em Londres, em plena tempestade Dennis, está em todas as redes sociais. O autor fala português, tem 36 anos e pediu para ficar no anonimato.

Segundo a Newsavia, o comandante da Ethiad Airways é um dos poucos com nacionalidade portuguesa habilitado para pilotar o Airbus A380. A revista especializada destaca-lhe o "grande profissionalismo e mérito".

Veja aqui o vídeo