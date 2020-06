Um grupo de amigos do ator, que era um apaixonado pelo surf, levou coroas de flores assinadas e fez-lhe uma despedida sentida, na água. Veja o video.

Video. Surfistas prestam homenagem no mar com flores a Pedro Lima

No areal assinaram-se as coroas de flores pousadas sobre as pranchas de surf. Com os fatos vestidos, surfistas de todas as idades, até adolescentes fizeram-se ao mar para prestar uma homenagem sentida a Pedro Lima, o amante deste desporto. Sempre que podia gostava de ir surfar. No mar das praias da Linha fez muitos amigos. Manhã cedinho, telefonavam-se para irem "apanhar" ondas.

No grupo que prestou homenagem ao amigo surfista, encontravam-se alguns destes amigos. "Homenagem a Pedro Lima. Uma pessoa querida do Surf Português", lê-se no video da Associação Nacional de Surfistas.





