Video. Cristiano Ronaldo faz festa de 'noivado' sem mascáras e cheia abraços

Paula SANTOS FERREIRA A imprensa avança que se trata da celebração do noivado do jogador com Georgina. A reunião decorreu em Portugal com cerca de 12 amigos mas faltaram os cuidados de prevenção.

O restaurante da Praia de São João da Caparica fechou nessa noite só para a festa de Cristiano Ronaldo e Georgina. Quando o casal apareceu já lá estavam quase todos dos cerca de 12 convidados, uma festa íntima que aconteceu há dias e a imprensa portuguesa e internacional diz suspeitar ter sido a celebração do noivado.

O video devidamente produzido foi publicado há menos de um dia na conta de instagram de Cristiano Ronaldo com momentos da noite. Desde a chegada do casal, Ronaldo com camisa Louis Vuitton e calça branca e Georgina com vestido justo com generoso decote e um anel novo que segundo a imprensa será o de noivado. Georgina publicou uma foto desse dia ao final de tarde, segurando uma flor e mostrando o anel.

As imagens da noite especial mostram a presença de grandes amigos do português como Miguel Paixão ou o guarda-redes da Juventus, Carlos Pinsoglio. O seu filho Cristianinho também estava presente.

Houve música ao vivo pelas vozes de Fernando Daniel e C4 Pedro, muita alegria, dança e amizade. Uma celebração onde a máscara e o distanciamento social ficaram à porta, com todos a cumprimentarem-se com beijos e abraços à chegada e como mostra o vídeo. O jogador já recebeu algumas críticas por isso, segundo conta o Vidas do Correio da Manhã.

