Covishield, a versão indiana da AstraZeneca, com a qual milhões de britânicos foram vacinados, ainda não foi aprovada pela EMA e Portugal é um dos países europeus que não reconhece o fármaco.

Portugal aplica quarentena a viajantes do Reino Unido vacinados com AstraZeneca fabricada na Índia

Portugal vai aplicar quarentena de 14 dias aos viajantes que cheguem ao país provenientes do Reino Unido e que tenham sido inoculados com vacinas da AstraZeneca fabricadas na Índia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português atualizou, esta segunda-feira, as regras de entrada no país e o Reino Unido está no grupo de países para os quais é exigida quarentena à chegada, ainda que com várias exceções.

"Os passageiros provenientes de África Do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Estas regras são igualmente aplicáveis à entrada através das fronteiras terrestre ou marítima, aplicando-se também aos passageiros de voos, independentemente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal", refere o folheto do ministério.

No entanto, a informação do mesmo documento, e confirmada pelo Contacto junto da secretaria de Estado das Comunidades, ressalva, nas exceções, que "os passageiros que se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas" estão isentos de cumprir o isolamento, assim como "os passageiros do Reino Unido munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004". O que exclui, por exemplo, as doses da vacina AstraZeneca produzidas na Índia e conhecidas como Covishield, que não estão ainda validadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e com as quais cerca de cinco milhões de britânicos terão sido vacinados, no âmbito do programa de vacinação britânico, segundo avançou o jornal 'The Telegraph' esta semana.

Portugal é um dos 13 países europeus que não aceita como válidas as doses da vacina AstraZeneca produzidas no Serum Institue of India, reconhecendo apenas as que estão aprovadas pela EMA e que são aceites em todos os países que aderiram ao certificado digital europeu - Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson e AstraZeneca (produzida no Reino Unido).

Apesar de as doses fabricadas na Índia não terem ainda o aval da EMA, alguns países europeus já as estão a aceitar nos certificados de vacinação, como são os casos da França ou da Croácia, refere o jornal britânico 'Express'.

O Luxemburgo levantou este fim de semana a necessidade, para quem chegasse do Reino Unido, de quarentena obrigatória de sete dias, com a realização de um segundo teste PCR ao sexto dia no país e declaração da sua presença à Inspeção Sanitária. No entanto, no site com informação oficial do governo luxemburguês sobre a covid-19, estabelece-se que quem viaje a partir do Reino Unido, e esteja vacinado, apresente, no embarque, "um certificado de vacinação que ateste um calendário completo de vacinação efetuado com uma vacina que tenha recebido uma autorização de comercialização da Agência Europeia de Medicamentos, nomeadamente as vacinas das empresas AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson e Moderna, emitido por uma autoridade pública ou médica de um Estado-membro da União Europeia ou de um Estado do espaço Schengen".

O certificado de recuperação, com validade de seis meses, ou um teste negativo, PCR com validade de 72 horas ou antigénio com menos de 48 horas, são aceites como alternativa ao certificado de vacinação para evitar a quarentena.

Em Portugal, além dos portadores de comprovativo de vacinação, com vacinas aceites pela EMA, podem entrar no país, sem obrigação de quarentena, viajantes "que se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas" ou que apresentem certificado de "recuperação". Tal como o certificado de vacinação, com as vacinas reconhecidas e as tomas completas, este "dispensa o cumprimento de quarentena ou isolamento por motivos de viagem", refere o documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Segundo o mesmo folheto estão ainda isentos da obrigação de isolamento "os menores que viajem com um ou ambos os titulares das responsabilidades parentais, ou com outro acompanhante por eles responsável (...) quando o(s) acompanhante(s) sejam detentores de um certificado de vacinação ou de recuperação válido aquando da entrada em território nacional".

O jornal 'The Telegraph' avança que a vacina da AstraZeneca produzida na Índia possa ser reconhecida, pela EMA, até setembro.



