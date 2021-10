Em causa está o facto de o Tribunal Constitucional ter dado razão ao Ministério Público e considerado que as alterações estatutárias introduzidas pelo partido, no Congresso de Évora, em setembro de 2020, são inválidas.

Ventura demite-se de líder do Chega para convocar novas eleições e recandidata-se

O líder do Chega anunciou hoje a demissão da presidência do partido, com o objetivo de convocar novas eleições em que se recandidatará, e anunciou que será organizado um novo congresso, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional.

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura reagiu à decisão do Tribunal Constitucional – que, na quinta-feira, deu razão ao Ministério Público e considerou que as alterações estatutárias introduzidas pelo partido no Congresso de Évora, em setembro de 2020, são inválidas -, salientando que, “apesar de não ser claro na decisão do Tribunal Constitucional se a eleição do presidente do partido em eleições fica ou não comprometida”, o Chega decidiu “não correr mais riscos nesta matéria”.

“Apresentarei hoje a minha demissão ao presidente da mesa nacional para provocar novas eleições diretas no partido”, salientou.

O líder do Chega referiu ainda que irá solicitar que as eleições diretas para a presidência do partido sejam convocadas “num prazo o mais breve possível” – apontando para o “final deste mês ou no início do próximo mês novembro” - e anunciou que se irá, "naturalmente", recandidatar.

André Ventura salientou ainda que, "para retificar todos os atos que foram feitos e para evitar mais imbróglios jurídicos", irá também pedir a convocação de um "congresso extraordinário, a realizar após as diretas, no mês de dezembro deste ano".

