Varandas admite dar nome de Cristiano Ronaldo ao estádio de Alvalade

O presidente do Sporting assumiu a um jornal italiano ser "uma hipótese que não colocamos de parte" pelo "orgulho" que sentem pelo futebolista.

Frederico Varandas admite a possibilidade de dar o nome de Cristiano Ronaldo ao Estádio de Alvalade.

A pergunta sobre tal hipótese foi feita pelo jornal italiano 'Tuttosport', a propósito do ‘regresso a casa’ ontem do futebolista para o jogo da seleção com o Luxemburgo e a resposta do líder leonino saiu pronta: "É uma hipótese que, de momento, não colocamos de parte e da qual obviamente teríamos muito orgulho”.

Varandas assumiu que é também “um orgulho” o Sporting “ser conhecido como a equipa que lançou Cristiano Ronaldo”.

E adiantou: "Cristiano Ronaldo é e sempre será um dos maiores símbolos da história do clube. Temos orgulho em estar associados a Cristiano Ronaldo e que o nome do melhor jogador de futebol do Mundo seja combinado com o Sporting”.

O melhor do mundo é também uma inspiração para os jovens das escolas do Sporting, vinca Frederico Varandas. “No que diz respeito aos nossos jovens, queremos manter o exemplo dele dentro da Academia, do centro desportivo onde os jovens da formação são treinados todos os dias", afirmou.