Vai viajar para Portugal? O que muda a partir desta segunda-feira

A partir de 7 de fevereiro quem está vacinado contra a covid-19 deixa de ter de apresentar um teste negativo contra a covid-19.

Entram em vigor esta segunda-feira, 7, as alterações anunciadas pelo Conselho de Ministros relativas aos critérios de entrada para quem chega a Portugal. E a grande novidade é que quem está completamente vacinado já não precisa de apresentar teste negativo à covid-19, tal como era exigido desde dia 1 de dezembro. Mas, para quem continua a precisar de fazer teste, há também mudanças na validade dos testes de antigénio.

O que tem de fazer se for vacinado, recuperado ou precisar de teste negativo para entrar no país:

Estou vacinado contra a covid-19. O que preciso de mostrar?

A partir desta segunda-feira, quem tem a vacinação completa - duas doses ou uma dose no caso da Janssen - contra a covid-19 já não precisa de fazer teste antes de viajar. "Deixa ainda de ser exigida a apresentação de realização de teste com resultado negativo para efeitos de viagens enquanto requisito adicional à apresentação de Certificado Digital COVID da UE nas suas três modalidades ou de outro certificado de vacinação devidamente reconhecido", lê-se na resolução do Conselho de Ministros. Ou seja, mesmo quem viaje de fora da UE, pode apresentar um certificado de vacinação de países terceiros.

O Certificado Certificado Digital Covid da UE também sofreu alterações e passa agora a integrar "a conclusão da série de vacinação primária do respetivo titular, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose" e a "toma de uma dose de reforço de uma vacina contra a COVID-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004".

Preciso de teste negativo. O que tenho de mostrar?

Quem não está vacinado totalmente ou possui apenas uma das duas doses necessárias continua a precisar mostrar um teste negativo à entrada. E há alterações na validade dos testes de antigénio que são aceites à chegada.

A partir desta segunda-feira, só são aceites testes antigénio feitos com 24 horas de antecedência, em vez das 48 horas que estavam em vigor. "A validade dos testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo passam a ter de ser realizados nas 24 horas anteriores à hora do embarque", lê-se na resolução do Conselho de Ministros.

O teste PCR ou "teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN)" continua a ser valido nas últimas 72 horas.

Tenho certificado de recuperação. Como devo proceder?

Para quem recuperou da doença há mais de 11 dias e menos de seis meses basta mostrar o certificado de recuperação. Para quem recuperou há mais tempo e não tem vacina terá de apresentar teste negativo.

O preenchimento do formulário de localização de passageiros (PLF) ainda está em vigor?

Quanto ao formulário de localização de passageiros fica tudo como estava. Desde 14 de dezembro que todos os passageiros que chegam a Portugal têm de preencher o formulário de localização de passageiros online, ou Passenger Locator Form (PLF).

Não tem o formulário de localização de passageiros? Então não pode viajar para Portugal Tal como acontece com os testes negativos a norma que obriga a preencher esse formulário continua em vigor nas viagens para Portugal e, ao contrário dos primeiros, não tem um prazo limite definido para terminar.

A norma que define a obrigatoriedade deste documento digital não tem fim definido, por isso, este continua a ser necessário para entrar em território português.

O formulário de localização de passageiro (PLF) encontra-se disponível, em português e inglês, no portal Clean & Safe, do site do Instituto do Turismo de Portugal.





