Entre eles, a testagem antes do convívio familiar, optar por celebrar as festas em grupos mais pequenos, uso de máscara e contactar imediatamente o SNS 24 em caso de sintomas.

Pandemia

Vai passar o Natal a Portugal? DGS deixa conselhos para "Festas Seguras"

Graça Freitas deixou, na quinta-feira, o aviso: Portugal vai entrar no período de maior ‘stress’ do ano, o inverno, "pelas baixas temperaturas e pela circulação de outros vírus que não o Sars-CoV-2”, disse a diretora-geral da Saúde, que apelou ainda à vacinação contra a covid-19, à responsabilidade nos comportamentos e ao uso dos autotestes.

Numa entrevista à Agência Lusa a propósito da época festiva que se aproxima e do aumento de casos provocado pela Omicron, já considerada de risco muito elevada, a responsável pede moderação e não coloca de lado o aumento de restrições, tudo dependendo da evolução da situação.

Dezembro em Portugal. Tudo sobre as medidas sanitárias que estão em vigor Portugal está em estado de calamidade pelo menos até janeiro. Vale a pena relembrar as medidas sanitárias impostas pelo Governo durante este período.

Na sua página oficial na Internet, a Direção-Geral da saúde (DGS), lembra que "o momento das festividades de Natal e de fim de ano é, tradicionalmente, marcado pelo convívio com a família e com os amigos, favorecendo a aglomeração de pessoas, com maior proximidade e contacto físico".



Por isso, para este período, "a DGS apela a todos que festejem em segurança e com responsabilidade", adotando as medidas que, em conjunto, fazem parte da barreira de proteção contra o vírus.

Conselhos para umas "Festas Seguras":

- Realização de testes, nomeadamente testes rápidos (TRAg), entre os quais os autotestes, como medida de precaução.

- Grupos mais pequenos, idealmente pertencentes à mesma bolha familiar/social. Escolha espaços amplos, sempre que possível, e assegure-se de que são ventilados.

- Distanciamento. A partilha de momentos em que se consomem alimentos e bebidas pode ser feita com o devido distanciamento entre os convidados, aplicando medidas simples, como a utilização de mais do que uma mesa, sempre que possível.

- Uso de máscara. A máscara deve ser mantida quando não se estiver a consumir alimentos ou bebidas, particularmente na presença de pessoas mais vulneráveis, que devem ser ainda mais protegidas.

Em caso de aparecimento de sintomas de COVID-19, como febre, tosse, dores de cabeça, dores musculares, dificuldade respiratória ou perda do olfato ou do paladar, a DGS aconselha ao isolamento e a contactar imediatamente o SNS 24 (808 24 24 24).













