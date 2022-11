Conta com paradas natalícias, mercado de Natal, animação de ruas e concertos.

Vai a casa este Natal? Guimarães “transforma-se em Cidade Natal” este dezembro

Guimarães transforma-se na Cidade Natal entre 01 de dezembro e 01 de janeiro, com a realização de várias atividades, como paradas natalícias, mercado de Natal, animação de ruas, concertos e a passagem de Ano, foi hoje anunciado.



O programa “Guimarães, Cidade Natal” foi apresentado em conferência de imprensa que decorreu no edifício da Câmara Municipal, “com destaque para a transformação que a ‘Cidade Berço’ prepara no espaço público para espalhar o espírito natalício”, realizando diversas atividades “que garantem uma dinâmica maior à cidade”, salienta este município do distrito de Braga.

Na apresentação do evento, o vereador da Cultura da autarquia sublinhou que o programa foi preparado com o objetivo de “permitir às pessoas usufruírem do espaço público, em segurança e conforto, atraídas ainda pela programação que será uma constante no âmbito do espírito natalício, proporcionando assim uma maior dinamização do comércio local”.

Paulo Lopes Silva, citado em comunicado enviado pela autarquia, destacou que o programa é dirigido às várias faixas etárias e em especial às famílias.

Mercado de Natal vai ter animação permanente

“Guimarães estará de braços abertos para receber quem nos visita, desde os mais velhos aos mais novos, proporcionando esta magia tradicional da época na ligação à Cidade Natal à cidade onde nasceu Portugal”, salientou o vereador com o pelouro da cultura.

O arranque do programa está agendado para 01 de dezembro, “com a organização de uma grande parada de Natal”, a anunciar a chegada do Pai Natal a Guimarães e o momento da ligação das luzes, prevista para as 17:30.

Segundo o município, o Mercado de Natal vai realizar-se no Largo Condessa do Juncal, com animação permanente, e com as condições de conforto asseguradas em caso de mau tempo.

“A principal razão que nos levou a alterar o local do Jardim da Alameda prende-se com a imprevisibilidade das condições climatéricas. No passado, chegamos a cancelar cerca de 60% das atividades devido ao mau tempo e agora estará preparado outro tipo de condições e cobertura para a realização das atividades no Mercado de Natal”, explicou o vereador, Paulo Lopes Silva.

Do programa fazem ainda parte os concertos de Natal, as jornadas do grande órgão histórico da colegiada da Nossa Senhora da Oliveira e a festa intergeracional no Multiusos de Guimarães.

O espetáculo musical ‘Uma Espécie de Coisa’ está marcado para 21 de dezembro, no Centro Cultural Vila Flor, e visa assinalar o encerramento dos 10 anos da Capital Europeia da Cultura.

A 01 de janeiro, pelas 17:00, está agendado o habitual concerto de Ano Novo, com a Orquestra de Guimarães e a participação da Academia de Bailado de Guimarães.

