Vítimas de violência doméstica surpreendem PSP

Duas crianças, filhas de uma vítima de violência doméstica agradeceram o apoio das autoridades. "Adoro-te muito", escreveram num dos desenhos que a PSP partilhou nas redes sociais.

Os desenhos de Beatriz e Rafael foram partilhados no Facebook da Polícia de Segurança Pública, surpreendida pelo agradecimento pouco vulgar.

Na publicação que gerou milhares de reações, a PSP explica que os desenhos foram dirigidos aos agentes que integram o departamento da Resposta Integrada de Apoio à Vítima do Campus de Justiça, em Lisboa.

"Manuela [agente da PSP] tu és muito bonita e simpática. Eu adoro-te muito", escreveram as crianças aos agentes que ajudaram a "permitir que a sua mãe pudesse ser atendida da melhor forma".

Ao contrário de Espanha, onde as denúncias de violência doméstica dispararam durante o período de confinamento, em Portugal as autoridades receberam 15% queixas neste mês de março do que em 2019.

"No decurso do mês de março foram registadas 585 denúncias. Uma quebra de 15% em comparação com o período homólogo de 2019. Antevendo que este decréscimo não reflita a realidade, a PSP já iniciou a intensificação dos contactos pessoais com as vítimas de violência doméstica, no sentido de apurar da estabilidade da vivência familiar e, se necessário, proceder à imediata reavaliação individualizada de risco e reajuste das medidas de proteção da(s) vítima(s)", lê-se num comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), emitido logo nos primeiros dias de abril.



