Bastonadas contra duas mulheres durante festa de Carnaval em Lisboa provoca denúncia nas redes sociais com dois vídeos que mostram vários agentes da PSP em atitude intimidatória e a disparar para o ar. Ao Contacto, uma das agredidas conta a sua história.

Vídeos. Mulheres acusam polícia de agressão no Carnaval de Lisboa

Milhares de pessoas estavam a celebrar o Carnaval no domingo à noite no Cais do Sodré em Lisboa quando a Unidade Especial de Polícia da PSP procedeu a uma intervenção violenta sobre duas mulheres que se encontravam no local.

Circula um vídeo nas redes sociais publicado por uma das mulheres que denunciou a agressão. "Estavam agredindo uma mulher, na frente de um público grande e carnavalesco", denunciou Tai Barroso. Nos comentários ao vídeo, a cidadã brasileira explica que interveio quando viu outra rapariga "que estava a apanhar do nada". Tai revelou ainda que a outra envolvida estava a sangrar depois da intervenção da PSP.

No vídeo, pode ver-se a polícia numa atitude intimidante a arrastar e a carregar com bastões sobre as duas mulheres e ouve-se um disparo para o ar. Tai Barroso esta manhã fez uma publicação no Facebook: "Hoje eu acordei com a dor e certeza que esse país vai ser engolido pelo fascismo. Não vai ter resistência. Vão assistir a violência de camarote, com medo. A essa menina q eu não sei quem é, as minhas desculpas. Eu não consegui. O estado é covarde. As pessoas são covardes".

Outro vídeo, de Marcos Pinheiro, também no Facebook, mostra a intervenção policial a partir de outro ângulo.

Em declarações ao Contacto, Tai descreve o que viveu: "Estavamos no meio da festa, por volta das 22 horas, e a polícia começou a abrir caminho junto da rua onde está o Boteco da Dri para passar um autocarro turístico". Foi então que a cidadã brasileira que já reside em Portugal há dois anos ouviu os gritos de outra mulher que estava a ser "agredida" pela polícia. Quando foi em socorro, viu que havia cinco agentes em cima desta mulher e que sangrava. Foi um amigo que filmou o acontecimento mas teve de parar porque terá sido agredido também pela PSP, de acordo com Tai.



"Eu não sei o que ela estava a fazer mas tinha a cabeça aberta e sangrava. Depois, levaram-na detida e imagino o que lhe terão feito. Estou muito preocupada e peço que todos me ajudem a encontrá-la", afirmou a cidadã brasileira que diz ir hoje ao hospital por ter o braço inchado com um hematoma.

Tai Barroso afirma que "não pode ser assim", esta "violência gratuita", e diz que parece um "dejavu" do que viu acontecer no Brasil. "Nós já vimos um André Ventura antes. Também davamos risada quando diziam que o Bolsonaro ia ser presidente. Dantes sentia-me segura aqui mas já não me sinto mais", revela.

O Contacto ligou para o departamento de Relações Públicas da PSP que informou não ter ainda conhecimento do caso.



