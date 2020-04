Mesmo á distância, centenas cantaram a senha da Revolução num "vídeo comunitário para celebrar o 25 abril".

Portugal 1

Vídeo. Universidade do Porto junta 250 vozes para cantar Grândola

Mesmo á distância, centenas cantaram a senha da Revolução num "vídeo comunitário para celebrar o 25 abril".

Além de lançar o desafio, a Universidade do Porto distribuiu partituras e vídeos do Coral de Letras da Universidade do Porto com as quatro diferentes vozes da canção, para que os participantes pudessem reproduzir corretamente a melodia.

Centenas deram voz à versão coral de Fernando Lopes da Graça da senha de Zeca Afonso.

Mais de 250 portugueses, muitos emigrados fizeram questão de participar na celebração que antecedeu um 25 de abril diferente, sem os habituais desfiles na rua.

O resultado, publicado esta madrugada, tem já milhares de partilhas nas redes sociais.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.