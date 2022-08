Este fenómeno raro foi registado naquele parque natural de Vila Real, que tem sido fustigado por incêndios há vários dias.

Vídeo. Tornado de fogo forma-se durante incêndio na serra do Alvão

Um tornado de fogo formou-se no Parque Natural do Alvão, em Vila Real, durante os incêndios que têm afetado a zona esta semana, uma das mais atingidas atualmente pelos fogos florestais que assolam Portugal.

Este fenómeno raro, registado esta quarta-feira naquela região do nordeste do país, acontece quando o vento, o ar quente e seco se juntam com o fogo do incêndio.

Na terça-feira uma frente ativa ardia com bastante intensidade em área de mato do Parque Natural do Alvão, colocando aldeias em risco na zona da serra, noticiou a agência Lusa.

No dia anterior, a cumeada da serra do Alvão já tinha sido uma das zonas que mais trabalho deu aos operacionais.

Para este incêndio estavam mobilizados, 349 operacionais, 102 viaturas e oito meios aéreos. Além dos bombeiros, GNR, elementos do ICNF, Proteção Civil distrital e municipal, estiveram também no terreno cerca de 20 militares do Exército empenhados essencialmente em operações de vigilância.

Na quarta-feira houve uma reativação do fogo, próxima da aldeia de Cravelas, localizada na serra do Alvão, que foi combatida com a ajuda de seis meios aéreos.

No terreno, estiveram 436 operacionais e 123 viaturas.

(Com agências)

