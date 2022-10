A descoberta deste peixe-lua gigante que pesa quase três toneladas e tem mais de três metros de altura e o mesmo de comprimento foi publicada numa revista científica internacional.

Ilha do Faial

Vídeo. Peixe mais pesado do mundo foi encontrado nos Açores

Redação A descoberta deste peixe-lua gigante que pesa quase três toneladas e tem mais de três metros de altura e o mesmo de comprimento foi publicada numa revista científica internacional.

Um peixe-lua gigante foi encontrado à deriva ao largo da Ilha do Faial, a 9 dezembro de 2021, tendo sido resgatado pelas autoridades locais. O animal não sobreviveu mas ficou para a história por ser o peixe ósseo mais pesado do mundo até agora descoberto, anunciou a Associação de Naturalistas do Atlântico que juntamente com investigadores da Universidade dos Açores estudaram o enorme animal, logo após o resgate.

A descoberta deste gigante dos oceanos em Portugal que "pesava uns incríveis 2744 Kg, tendo 3,59 metros de altura e 3,25 m de comprimento" foi agora publicada na revista internacional Journal of Fish Biology, realçou a referida associação. Os investigadores recolheram e analisaram dados biométricos e morfológicos, efetuaram análises moleculares e os conteúdos estomacais do animal.

Até agora, o maior peixe ósseo do mundo tinha sido encontrado no Japão, em 1996, e pesava 2300 kg.

"Estas descobertas melhoram a nossa compreensão sobre a biologia desta espécie e o papel dos animais que se alimentam de seres gelatinosos", frisam os investigadores da Associação Naturalista.

Os investigadores sublinham que as descobertas revelam também que "o oceano continua saudável para sustentar os maiores animais do planeta, mas chamam a atenção para os riscos que estes animais correm e para a necessidade de se implantarem mais medidas de conservação".



