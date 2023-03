Veja como uma vasta equipa salvou o felino assustado que estava pendurado na haste de iluminação na parte mais alta da ponte.

Vídeo. O incrível resgate do gato que estava suspenso na Ponte Vasco da Gama

Paula SANTOS FERREIRA Veja como uma vasta equipa salvou o felino assustado que estava pendurado na haste de iluminação na parte mais alta da ponte. Já foi batizado de Vasco e agora procura dono.

Nem os socorristas sabem como o pequeno gato foi parar ao cabo da iluminação do ponto mais alto da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, na segunda-feira. Mas, o que importa é que houve um final feliz, com o resgate do animal ferido, a tantos metros de altura e sobre as águas do Tejo.

O vídeo da delicada operação de resgate do gato, já batizado de Vasco da Gama, foi divulgado pelo Núcleo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) nas redes sociais.

Após um alerta para uma situação de um gato em "risco imediato de vida", por estar pendurado na estrutura da ponte, o IRA iniciou a operação de salvamento, com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Camarate, da Lusoponte e, depois, de uma embarcação privada que passava naquele momento no rio.

Uma ambulância de socorro animal estava a postos no tabuleiro da ponte, bem como a embarcação na água sob a haste onde estava o animal. Caso o gato caísse ao rio, o barco estava lá para o salvar de imediato, como relataram os membros do IRA nas redes sociais.

3 O gato Vasco foi salvo numa delicada operação de resgate.

O gato Vasco foi salvo numa delicada operação de resgate.

Com a ajuda de uma grua telescópica, um dos operacionais da Lusoponte chegou perto do local onde o animal estava pendurado. Com calma, conseguiu pegar no gato e salvá-lo. Apertou-o contra si, enquanto a grua se deslocava para o tabuleiro da ponte. Ali, o felino foi colocado numa caixa e levado de imediato para um hospital veterinário, onde ficou internado.

Apesar do aparato do salvamento, o animal não sofreu "fraturas ou hemorragias internas", conta o IRA. O gato apresenta ainda uma "dentição muito maltratada, compatível com um atropelamento" e está infetado com "o vírus da imunodeficiência felina (FIV)", uma infeção viral permanente e incurável e que se transmite apenas entre gatos.

Gato Vasco precisa de um lar

Nas redes sociais, o IRA já lançou o apelo aos amantes de gatos para a adoção do animal. O Vasco da Gama "é extremamente meigo, gosta de colo e vira-se imediatamente para receber festas na barriga". Não se sabe ao certo ainda a sua idade e o IRA alerta que devido ao FIV, o animal deverá ser adotado por uma família sem outros gatos.

Os candidatos à adoção do Vasco podem preencher o formulário no site do IRA ou enviar email para geral@nira.pt.

