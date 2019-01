Um vídeo divulgado numa conta do Facebook mostra agentes da polícia a agredir moradores do bairro Jamaica. A PSP justifica, em comunicado, que um agente ficou ferido com pedras que teriam sido atiradas por moradores do bairro. Mas dada a divulgação das imagens a Direção Nacional da PSP abriu um inquérito ao sucedido.

Vídeo mostra a PSP a espancar moradores num bairro do Seixal

Um vídeo divulgado numa conta do Facebook mostra agentes da polícia a agredir moradores do bairro Jamaica. A PSP justifica, em comunicado, que um agente ficou ferido com pedras que teriam sido atiradas por moradores do bairro. Mas dada a divulgação das imagens a Direção Nacional da PSP abriu um inquérito ao sucedido.

O vídeo de quatro minutos foi partilhado por António Brito Guterres, que faz trabalho social em vários bairros dos subúrbios da grande Lisboa. No seu post no Facebook denunciava o acontecido:



"Esta violência gratuita da PSP aconteceu hoje [domingo] no Bairro da Jamaica no Fogueteiro, Seixal. Há muitos feridos, um deles na esquadra da Cruz de Pau. Acho que não preciso de mais palavras...é só ver. 4 minutos de desespero completo. 4 minutos que sintetizam a violência policial e o racismo neste país."

Pouco tempo depois, uma fonte da Direção Nacional da PSP divulgava, à comunicação social, que agentes seus teriam sido alvo de agressões no bairro da Jamaica no Fogueteiro:



Um polícia sofreu hoje ferimentos ligeiros ao ser atingido por uma pedra e o homem que o agrediu foi detido após uma desordem no bairro da Jamaica, no concelho do Seixal (Setúbal), disse fonte da PSP.

A fonte da Direção Nacional da PSP indicou à agência Lusa que a polícia foi alertada cerca das 07:30 para "uma desordem entre duas mulheres", no bairro da Jamaica, no Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal, tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.

Um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras, tendo sido atingido um agente, na boca, que teve de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, adiantou a mesma fonte.

O agente da polícia que ficou ferido já teve alta, tendo sido detido o homem que atirou a pedra que o atingiu, acrescentou a fonte da PSP.

Segue-se, pouco tempo depois, um comunicado da Direção Nacional, no qual é anunciada a abertura de um inquérito interno, foi divulgado após ter sido partilhado nas redes sociais um vídeo amador, com dois minutos, no qual é possível ver-se moradores do bairro a serem agredidos por polícias.

A PSP abriu um inquérito para “averiguação interna” sobre a “intervenção policial, e todas as circunstâncias que a rodearam”, ocorrida hoje [domingo] de manhã no bairro da Jamaica, concelho do Seixal, da qual resultaram vários feridos e um detido".

"A intervenção policial [no bairro da Jamaica - Seixal] e todas as circunstâncias que a rodearam irão ser alvo de uma averiguação interna, tendo o Diretor Nacional da PSP determinado, na presente data, a instauração de um processo de inquérito que correrá os seus trâmites na Inspeção Nacional da Polícia de Segurança Pública, sem prejuízo de outras averiguações que venham a ser instauradas por outras entidades competentes”.

De acordo com fonte da Direção Nacional da PSP, em declarações à Lusa, anteriores ao comunicado, aquela força policial foi alertada hoje, cerca das 07:30, para "uma desordem entre duas mulheres", no Bairro da Jamaica tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.

Segundo a PSP, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras. A mesma fonte referiu que um agente foi atingido pelas pedras, na boca, tendo de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Pelas 16:30, ainda de acordo com a mesma fonte, o agente já tinha tido alta e o homem suspeito de ter atirado a pedra que o atingiu tinha sido detido.

No comunicado, a PSP refere que os agentes, na sequência de terem sido atacados com pedras, “foram obrigados a solicitar o reforço de uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR)”, que teve que "usar da força estritamente necessária para por cobro às agressões" de que estava a ser alvo, "para repor a ordem pública e, ao mesmo tempo, para consumar a detenção do suspeito de agressão ao polícia”.

Ainda de acordo com a PSP, “na sequência desta intervenção há a assinalar ferimentos em dois polícias e num civil”.

Segundo os Bombeiros Mistos do Seixal, em declarações à Lusa, foram transportados para o Hospital Garcia de Orta seis feridos ligeiros – cinco civis e um agente da PSP.

Na reportagem da jornalista Margarida David Cardoso do jornal Público aquilo que se passou foi bastante diferente.



Um grupo de pessoas tinha-se juntado para festejar um aniversário. Uma festa com a família Coxi e outros actuais e antigos moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal. Até que, na sequência de desentendimentos entre algumas mulheres, a polícia é chamada ao local este domingo de manhã. “Quando chegaram eles nem perguntaram o que se passava. Vieram para bater”, diz Vanusa Coxi ao Público, cujo marido, cunhados e sogra tiveram de receber assistência hospitalar após a intervenção policial. A família acusa os agentes de uso excessivo e injustificado de força.



No vídeo, gravado por uma amiga da família, vê-se, com uma t-shirt azul, o sogro de Vanusa que, diz ela, “estava só a querer falar com os polícias”. São visíveis os dois socos e uma joelhada que Fernando Coxi, de 63 anos, leva de um dos seis agentes. Outros familiares intervêm, com agressões aos agentes. A polícia responde em maior número, com cassetetes. Entre os familiares está Hortencio Coxi, de 31 anos, Flávio Coxi, 33, Julieta Joia, 52, e Gina. As duas mulheres acabam por cair ao chão e permanecem deitadas durante vários segundos.

Gina diz ter perdido os sentidos. “Levei com um cassetete no pescoço, está todo inchado, perdi os sentidos”, conta ao telefone ao Público. Além dela, Flávio, com ferimentos nos dedos, costas e cabeça, e Julieta, que tem a cara visivelmente inchada, foram assistidos na manhã deste domingo no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Vanusa, grávida de 30 semanas, também foi observada devido à ansiedade.

A PSP, através de um comunicado de imprensa, refere que agentes da esquadra da Cruz de Pau foram chamados ao Bairro da Jamaica devido a uma “desordem entre vários indivíduos do sexo feminino”. "Na abordagem policial para perceber as circunstâncias da ocorrência e na identificação dos indivíduos envolvidos registaram-se algumas reações contra a intervenção policial por parte de indivíduos residentes naquele bairro, que arremessaram pedras em direção do efetivo policial, tendo causado ferimentos na boca de um dos polícias, o qual teve necessidade de receber tratamento hospitalar". O suspeito do arremesso da pedra, Hortencio Coxi, foi detido e deverá ser esta segunda-feira presente a um juiz.

Vanusa confirma que o cunhado atirou uma pedra que acertou num polícia e que, depois de detido, também deu entrada no hospital. Mas, de resto, tem uma versão diferente. Diz que, quando chegaram, os agentes não saíram logo do carro. “Ficaram a olhar. Só saíram quando a discussão cá fora acendeu outra vez, quando elas [a cunhada e outra mulher] começaram novamente a lutar.” Assegura que ninguém perguntou o que se passava ou tentou acalmar os ânimos. “A polícia entrou a abrir. Vinha para bater.”

“O meu marido [Flávio] foi-se meter para defender os irmãos. A dada altura estavam três polícias a agredir o Flávio”, diz Vanusa, ao telefone com o Público. “Se os agentes tivessem perguntado o que se estava a passar tinham evitado tudo aquilo. Mas chegaram, principalmente um deles, com vontade de bater. Com aquela atitude de ‘isto é um bairro, por isso vamos lutar’.” Vanusa Coxi frisa a atitude de um polícia em particular: “Não sei onde é que ele foi buscar aquela raiva”.



No final da tarde o mediador social que tinha denunciado a intervenção policial no bairro reagiu no seu Facebook às ameaças que tinha recebido durante todo o domingo:





