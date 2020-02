Num dos ‘instastorie’ gravado por um dos três portugueses ouve-se o barulho do motor a atingir alta rotação. Nenhum sobreviveu.

Vídeo. Jovens que morreram em acidente violento filmaram-se a 300 km/h

Num dos ‘instastorie’ gravado por um dos três portugueses ouve-se o barulho do motor a atingir alta rotação. Nenhum sobreviveu.

Os três jovens que morreram num acidente violento na Segunda Circular, em Lisboa, esta sexta-feira, filmaram e partilharam o momento em que o Mercedes A45 atingiu os 300 km por hora.

Filmaram-se a 300 km/h pouco antes do acidente na Segunda Circular https://t.co/8OCBOlEy0G — MSN Portugal (@MSN_Portugal) February 21, 2020

Os vídeos já foram vistos por milhares de pessoas. Num dos instastorie, gravado por um dos passageiros que está sentado no banco de trás, ouve-se o barulho do motor a atingir uma alta rotação.

Na partilha, o jovem escreve que o carro circula a 300 km/h. A imagem tremida não permite, no entanto, confirmar a informação. Na imprensa portuguesa especula-se se é ou não possível atingir a velocidade naquela via, onde o piso está em mau estado. Confirma-se apenas que o condutor seguia em excesso de velocidade uma vez que o limite máximo é de 80 km/h.

No acidente, um pórtico de painéis direcionais ficou danificado e embateu num poste de iluminação. Os únicos ocupantes do carro, três homens com idades entre os 20 e os 40 anos, morreram. Fonte do Regimento dos Sapadores de Bombeiros disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 00h50. No local estiveram 30 operacionais com o apoio de oito viaturas.

Acidente violento na Segunda Circular provoca três mortes - https://t.co/hNf13fEPYE pic.twitter.com/c3nJ5AdzbQ — Portal Cascais (@CascaisPortal) February 21, 2020

Esta manhã, o trânsito esteve cortado na Segunda Circular para assegurar a reparação do poste que ficou danificado. Entretanto, as autoridades abriram um inquérito para apurar as cirscuntâncias do acidente.