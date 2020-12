Por cá, a neve ficou adiada para segunda-feira

Vídeo. Já neva em Portugal

Teresa CAMARÃO Por cá, a neve ficou adiada para segunda-feira

À excepção da chuva que deixou um rasto de gelo na passada terça-feira, os primeiros flocos de neve, previstos para esta semana, ainda não caíram no Grão-Ducado.

Pelo contrário, Portugal já experimentou os primeiros efeitos da neve. Só entre meia-noite e as 9h desta sexta-feira, a Proteção Civil respondeu a 44 ocorrências, na sequência da passagem da depressão Dora. Há quedas de árvores por causa do temporal, estradas cortadas e incidentes com neve no balanço de uma noite atribulada para os serviços de resgate e salvamento.

Em Montalegre e Vila Pouca de Aguiar, as aulas foram suspensas. Na Serra do Soajo, "a paisagem é de cortar a respiração", como mostram os vídeos publicados no portal Montanhas do Norte.



Em Boticas, a floresta também ficou pintada de branco.

No página Meteo Trás os Montes, no Facebook, um internauta mostra o estado em que ficou a auto-estrada entre Espinho e Lourosa, depois de uma intensa queda de granizo.

Em Fafe, um manto de neve cobriu os acessos.

Por cá, as previsões de neve deram lugar aos dias nublados com hipóteses de chuva. Prevista também para este fim de semana, a neve ficou adiada para segunda-feira, de acordo com as previsões do Meteolux.

