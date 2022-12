Condutora fez cerca de 3 quilómetros em contramão na via rápida de Taveiro, sentido Coimbra, acabando por colidir violentamente com um taxi.

Sinistralidade

Vídeo. Idosa de 83 anos em contramão provoca grave acidente em Coimbra

Redação Uma condutora de 83 anos fez cerca de 3 quilómetros em contramão na via rápida de Taveiro, sentido Coimbra, acabando por colidir violentamente com um taxi. A idosa "tinha as pernas partidas devido ao embate. Ficou presa por baixo e tivemos de cortar a viatura para a tirarmos lá de dentro", declarou o chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Uma condutora, de 83 anos, provocou na quarta-feira um aparatoso acidente em Fala, na via rápida de Taveiro, sentido de Coimbra, como mostra o vídeo a circular nas redes sociais.

A idosa seguiu cerca de três quilómetros em contramão nesta via, num automóvel ligeiro vermelho, pelas 12h, tendo-se cruzado com alguns veículos que viajavam no sentido correto, até que acaba por embater frontalmente com um taxi, conduzido por um homem de 47 anos.

Devido à colisão, a condutora ficou "em estado grave" e teve de ser desencarcerada da viatura. A idosa "tinha as pernas partidas devido ao embate. Ficou presa por baixo e tivemos de cortar a viatura para a tirarmos lá de dentro", declarou o chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, José Ventura, ao Jornal Notícias. Já o condutor do taxi sofreu apenas ferimentos ligeiros. Ambos os condutores foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O alerta para o acidente foi dado às 12h41 de quarta-feira e as operações de socorro mobilizaram 21 operacionais dos bombeiros, INEM, Cruz vermelha, apoiados por oito viaturas, indica o Porto Canal.

O aparatoso acidente obrigou ao corte do trânsito durante cerca de uma hora, na zona onde ocorreu o acidente da Via Rápida de Taveiro. Segundo o chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, não é normal a ocorrência deste tipo de acidentes nesta via. Até ao momento, não há novas informações sobre o estado de saúde da idosa.



