Vídeo. Homenagem não autorizada às três vítimas mortais do acidente a 300 km/h parou a Segunda Circular

Durante meia hora o trânsito foi interrompida na Segunda Circular. Mais de 200 pessoas pretaram homenagem às vítimas mortais do acidente desta sexta-feira.

Mais de 200 pessoas bloquearam a Segunda Circular, em Lisboa, para uma homenagem não autorizada aos três homens que ali perderam a vida na passada sexta, num acidente a 300 Km/h. A fila atingiu cerca de 3 km.



Durante aproximadamente meia hora, o trânsito foi interrompido na madrugada deste sábado para domingo.

De acordo com vários relatos e vídeos publicados nas redes sociais, a homenagem começou perto da 1h. As centenas de motas e carros bloquearam as três faixas de rodagem, junto ao Aeroporto Humberto Delgado.

"Sem ligarem sequer os quatro piscas, trancaram portas e saíram", esclarece a imprensa portuguesa. Grande parte dos que prestaram homenagem aos jovens que morreram no acidente aparatoso, traziam coladas nos vidros a inscrição "AUUUA 34 – R.I.P. – Luto por um amigo", assim como fotografias de Nuno Martins, Tino de Sousa e Júnior Costa.

Segundo o Jornal de Notícias, os oito carros da PSP tiveram de entrar na Segunda Circular em contramão, para chegar ao local.