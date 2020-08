Vídeo. DJ português retira quilos de comida do lixo

A comida foi retirada de um caixote do lixo de um supermercado. Vistas por milhões, as imagens estão a chocar os internautas. Há fruta, legumes e 40 quilos de pão.

O Dj português Van Breda retirou quilos e quilos de comida, em condições de ser consumida, de um caixote do lixo de um supermercado e denunciou o episódio "assustador" no Instagram.

Em pouco mais de três minutos, o Dj mostra os "produtos biológicos, fruta, legumes. cogumelos, sumos, todas estas cenouras e quarenta quilos de pão" que "estavam literalmente no lixo". O prazo de validade dos alimentos expirava no mesmo dia ou no dia seguinte.

Sem esconder a "revolta", o produtor fala num comportamento "preocupante", principalmente "numa altura em que praticamente toda a gente está a passar por algum tipo de dificuldade".

Embora, o português prefira não revelar o nome do supermercado, as etiquetas, sobretudo as das dezenas de sacos de pão que são exibidos no vídeo, mostram a marca Pingo Doce.

Com milhões de partilhas e visualizações, as imagens estão a chocar os internatas. "Fomos fazer uma ronda e percebemos infelizmente que muitos sítios têm os seus caixotes do lixo trancados à chave", conta ainda o Van Breda que confessa que foi atraído pelos contentores do supermercado pelo relato de uma amiga que "reparou que havia pessoa a mergulhar num caixote, do qual retirou muita comida".









