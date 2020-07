Jovem foi abordado pela polícia por não usar máscara na estação.

Vídeo denuncia violência policial na estação de Carcavelos

Jovem foi abordado pela polícia por não usar máscara na estação.

Um vídeo partilhado nas redes sociais denunciou um episódio de violência policial, esta terça-feira, na estação de comboios de Carcavelos, em Lisboa.

As imagens mostram um jovem a ser abordado por um agente da PSP que logo começa a agredir o rapaz, mesmo sem este oferecer aparente resistência. Entretanto, juntam-se mais policiais de forma agressiva para o deter, enquanto se podem ouvir os passageiros do comboio revoltados com o que estão a assistir e reclamam que "ele não fez nada".

No entanto, segundo a TVI, o jovem de 25 anos foi abordado pela polícia por não usar máscara na estação e terá tirado um bastão a um agente. O bastão foi recuperado mas o jovem estaria a tentar retirá-lo novamente à polícia quando o agente usou a perna para o afastar e manter distanciamento de segurança, antes de começarem as agressões.

Em nota enviada à TVI, a PSP refere que "no dia 21 de julho, pelas 19:15, um homem, de 25 anos de idade, acedeu à plataforma da estação de comboios de Carcavelos com a máscara mal colocada, por se encontrar a fumar. Ao ser interpelado pelos agentes para a utilização correta do equipamento de proteção individual, não acatou as ordens dirigindo-se para as portas do comboio. Face a este comportamento, foi solicitada a sua identificação para ser levantado o respetivo auto por contraordenação, nos termos do quadro legal em vigor. O suspeito recusou identificar-se e tentou anda retirar o bastão policial a um dos polícias, que estaria a ser utilizado para manter o distanciamento social. Pelo factos descritos, foi detido por crimes contra a autoridade pública".









