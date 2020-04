A presidente da Comissão europeia destacou ontem Portugal na solidariedade aos países vizinhos durante a pandemia da covid-19.

Ursula Von der Leyen faz homenagem aos voluntários portugueses

Portugal tem recebido elogios da Europa pelo modo como está a combater a pandemia da covid-19. Todos falam no "milagre português", como ainda ontem destacou o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa no seu discurso sobre a aprovação do novo Estado de Emergência no país até dia 2 de maio.

Também ontem a presidente da Comissão Europeia se referiu aos portugueses no seu discurso.

Mas, Von der Leyen destacou o contributo de Portugal no combate à pandemia, nomeadamente, "as empresas estão a mudar as linhas de produção para fornecer o que precisamos com urgência", nomeadamente equipamentos de proteção individual.

"Presto homenagem aos voluntários portugueses que costuram máscaras para os vizinhos", disse a presidente da CE no seu discurso de abertura da sessão plenária, onde também falou no "pianista grego de sete anos que compôs uma valsa de isolamento para manter as pessoas em movimento".

Marcelo elogia Governo e diz que estrangeiros falam em "milagre português" O chefe de Estado, "é bom que eles pensem que sim", mas "não, não é um milagre, é fruto de muito sacrifício".

Ursula von der Leyen falava durante a sessão plenária do Parlamento Europeu que, excecionalmente decorre em Bruxelas, e não em Estrasburgo, devido à pandemia de Covid-19, sobre os seus planos para a recuperação da economia europeia, nomeadamente através de um Plano Marshall, assente no "Quadro Financeiro Plurianual".



