Universidades

Portugal. Candidaturas ao ensino superior para emigrantes e lusodescendentes arrancam esta sexta-feira

O prazo das candidaturas decorre entre 6 e 20 deste mês de agosto.

Os estudantes emigrantes, familiares e lusodescendentes já podem inscrever-se para o acesso às instituições de ensino superior em Portugal. O prazo das candidaturas decorre entre 6 e 20 de agosto.

Segundo o Governo português, o contingente especial para emigrantes, familiares que residam com estes e lusodescendentes tem reservado 7% da totalidade das vagas na primeira fase de acesso.

Os interessados podem obter mais informações no site da Direção-Geral de Ensino Superior ou na Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo. Os esclarecimentos adicionais podem ser também obtidos através do telefone 24 69 55-1 ou do email cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt.

Todos os lusodescendentes no estrangeiro podem candidatar-se a partir de 2021

Desde este ano, as condições especiais de acesso ao ensino superior em Portugal foram alargadas a todos os lusodescendentes. A medida conta assim já a partir do ano letivo de 2021/2022. Na prática significa que os cidadãos com, pelo menos, um ascendente de nacionalidade portuguesa originária até ao segundo grau, (por exemplo, um jovem nascido no Luxemburgo mas com um dos pais ou avós portugueses) que não tenha perdido essa nacionalidade, podem concorrer ao Concurso Nacional de Acesso através deste contingente.

Apesar do aumento de 52% do número de candidatos emigrantes nos últimos dois anos, o Governo português pretende aumentar ainda mais essa fasquia. O objetivo é chegar ao fim de 2030 com seis em cada dez jovens a frequentar o Ensino Superior "e que estes números sejam preenchidos também pelos emigrantes e seus familiares, bem como pelos lusodescendentes, que procuram prosseguir estudos e desejam encontrar em Portugal uma oportunidade de qualificação", referia o Ministério dos Negócios estrangeiros português em maio passado.



