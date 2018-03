Representantes do estabelecimento de ensino visitam o Grã-Ducado nos dias 22 e 23. Apresentações no segundo destes dias na Escola Internacional e na Europeia. Sessão de informação às 19h na Embaixada de Portugal.

Universidade Católica do Porto simplifica entrada de alunos portugueses do Luxemburgo

A Universidade Católica do Porto vai enviar representantes ao Luxemburgo, nos próximos dias 22 e 23, para prestar esclarecimentos acerca do processo de simplificação do acesso de alunos portugueses que vivam no Grão-Ducado. Há apresentações agendadas para a Escola Internacional (9h de dia 23 ) e Europeia (no mesmo dia, mas em hora a definir), além de uma sessão de informação às 19h na Embaixada de Portugal.

Magda Ferro, dirigente do gabinete internacional, explica os objetivos da visita: "A ideia é informar os estudantes portugueses residentes no Luxemburgo, da alteração dos procedimentos para a sua admissão, nomeadamente com a simplificação e desburocratização do respetivo processo."

Até aqui, "um estudante português residente no Luxemburgo e a frequentar o ensino secundário, para poder ser admitido na Universidade Católica Portuguesa – Porto (à semelhança do que sucede noutras universidades públicas), tinha de deslocar-se a Portugal e realizar aí as suas provas de acesso. Tendo em conta que os exames de acesso universitário em Portugal se concentram nos programas curriculares do ensino secundário português e que estes são diferentes dos programas de ensino secundário luxemburguês, este sistema, além de mais complicado do ponto de vista administrativo, coloca os estudantes residentes no Luxemburgo em clara desvantagem face aos residentes em Portugal".

Assim, a Universidade Católica Portuguesa do Porto passa a "aceitar que os exames realizados para a obtenção do diploma de fim de estudos secundários no Luxemburgo substituam as provas de ingresso. Desta forma, os portugueses que estudam no Luxemburgo podem, de forma simplificada, passar a candidatar-se diretamente à universidade, isto é, apresentando os documentos comprovativos das provas que realizaram no Grão-Ducado sem terem de realizar exames que incidam sobre temas que, muito provavelmente, serão diferentes dos que estudaram no Luxemburgo".





