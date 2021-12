João Rendeiro mantém contacto regular com a advogada e vai recorrer da prisão preventiva.

Crime

Uma refeição completa por dia e cela partilhada. Os dias de Rendeiro na prisão

Ana Patrícia CARDOSO João Rendeiro mantém contacto regular com a advogada e vai recorrer da prisão preventiva.

João Rendeiro vai mesmo passar o Natal na prisão de Westville, na África do Sul, onde se encontra a ser julgado por crimes de burla qualificada. O juiz Rajesh Parshotam recusou o pedido de liberdade sob caução, na passada semana, e o ex-banqueiro vai ficar detido preventivamente até 10 de janeiro. A "África do Sul não pode dar-se ao luxo de ser um santuário para fugitivos", disse o juiz.

De acordo com a CNN Portugal, os dias de Rendeiro são passados sobretudo na cela, que partilha com prisioneiros moçambicana condenados por crimes de delito comum e que não apresentam perigo maior. Segundo o canal, as autoridades tomaram algumas precauções com o detido após este revelar ter recebido ameaças de morte e pedir transferência de prisão.

Quando os ricos são presos…! Ter dinheiro em offshores é uma escolha da mais transparente legalidade, dizem. Mas não será lídimo.

A prisão de Westville é uma das maiores da África do Sul e foi notícia este ano devido ao esfaqueamento de dois guardas prisionais, em julho. O seu historial de violência é conhecido e, em 2016, três reclusos morreram esfaqueados e cerca de 30 ficaram feridos em querelas. A sobrepopulação é outra questão. Segundo a Business Insider, Westville está a 130% a sua capacidade.

Ainda assim, o ex-banqueiro "aparenta estar bem", garante a sua advogada, June Marks, citada pela CNN, com quem mantém contacto regular. Tem ainda direito a uma refeição completa por dia.

A defesa vai recorrer da decisão de prisão preventiva nos próximos dias, informou a advogada, uma vez que o prazo termina a 31 de dezembro.

Entretanto, um terceiro mandado de detenção internacional contra João Rendeiro foi emitido na sexta feira pelo juiz Francisco Henriques, do Tribunal Criminal de Lisboa, que condenou o ex-banqueiro a três anos e seis meses de prisão por burla qualificada.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.