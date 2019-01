O verdadeiro problema é que ainda existem por aí muitos Peças.

Uma leitura de Peças à luz da Cartilha do Marialva

Hugo GUEDES PINTO O verdadeiro problema é que ainda existem por aí muitos Peças.

Nome maior entre os escritores portugueses de todos os tempos, José Cardoso Pires era difícil de classificar. Conviveu com surrealistas, inscreveu-se no neorrealismo, adotava nos livros o ritmo dos filmes de Hollywood, contava-nos histórias pós-modernas: acima de tudo, Cardoso Pires era um grande romancista. É por isso que uma das suas primeiras obras, “A Cartilha do Marialva”, é um objeto estranho. Trata-se de um ensaio que deve ser lido no contexto do Portugal de 1960 – um país pobre e amordaçado que se distanciava da matriz cultural e da efervescência europeia do pós-guerra. Neste país colonialista sobreviviam – que diabo, singravam! – vários espécimes da figura sociológica caracterizada pelo escritor, uma figura anacrónica e malsã: o marialva.

Este subproduto do mundo rural e conservador formava o arquétipo ideal do “chefe de família” para a ditadura salazarista, que impunha aos cidadãos profundas limitações de interesses cívicos, culturais e políticos – ou seja que os destituía de personalidade, autoridade e cidadania. Mas o marialva não fazia ondas nem questionava a autoridade: ao contrário, procurava autocompensar-se vingando-se nos membros da sociedade que considerava como inferiores a si, e que tratava com desrespeito e prepotência. A começar pelas mulheres, claro. O marialva é a encarnação do machismo português, e José Cardoso Pires passa a maior parte da sua “cartilha” a explicá-lo.

Entra em cena António Peças, o médico de Évora que se tornou tristemente célebre esta semana por se ter recusado a transportar de emergência um doente com um AVC de Évora para Lisboa alegando estar, não de permanência junto ao helicóptero como seria a sua obrigação profissional, mas “doente em casa com uma gastroenterite”, quando na verdade estava a assistir a uma tourada (e como médico designado da mesma). Ou seja, simultaneamente a ganhar dinheiro por fingir salvar vidas e a ganhar dinheiro por estilhaçar as vidas de touros e cavalos. Esta história é particularmente rica por concentrar neste homem tantas das características dos portugueses que simultaneamente nos horrorizam e fascinam, mas que sabemos existirem. Este marialva dos tempos modernos também nos serve de espelho negro. Está lá tudo: a falsa baixa médica; os esquemas para encher os bolsos fraudulentamente e sem trabalhar (foram 120 mil euros nos últimos dois anos só graças ao helicóptero); a irresponsabilidade de brincar com a vida alheia (mas sabemos que “os outros” nunca interessam num esquema mental de alguém que se crê superior); o chico-espertismo de estar a faltar ao trabalho para se meter num espectáculo público com fotógrafos de media; a covardia de, quando apanhado, nunca assumir a verdade nem a sua responsabilidade; as mentiras básicas e contraditórias que se sucedem; a chantagem que faz com os colegas para que estes, durante o inquérito, “não se lembrem”, ou mintam também para lhe proteger as costas; as acusações aos outros dos mesmos atos vis que são perpetrados por ele mesmo (é tudo uma cabala; ninguém neste mundo tem ética, só ele; partilha nas redes sociais uma imagem onde se lê “alguns têm preço… mas outros têm valores!”).

E depois, claro, há o tratamento diferenciado consoante o género. Quando o médico (género masculino) do serviço de emergência médica contactou Peças durante a tourada, este respondeu-lhe como quem fala com um parceiro de corrupção: “faça-me lá esse jeitinho de mandar o doente por estrada… Era um favorzinho que lhe pedia”. Mas nos casos mais graves que agora são conhecidos, as interlocutoras de Peças eram mulheres, médicas do INEM ou do hospital de Faro, e aí a atitude muda: contrariar tudo o que elas dizem, recusar argumentos e razões, dar ordens e impor a sua lei natural do macho. O marialva não está para que o macem com pedidos histéricos, o seu papel é o de acalmar esses seres inferiores de nervos frágeis. Se no processo há mulheres jovens que morrem sem lhes serem dadas possibilidades de ser operadas, como aconteceu, ou se há idosos com um coágulo que por não serem atendidos a tempo ficarão com sequelas para sempre, paciência. Há valores que não têm preço, como o da autoridade masculina. Qual Hipócrates, qual carapuça!

Peças é uma vergonha para uma sociedade que não só o acolhe no seu seio, como ainda lhe dá poder, dinheiro e responsabilidade. Mas o verdadeiro problema, como bem sabemos, não é esta pessoa; é que ainda existem por aí muitos Peças. E não são só “os velhos”, como é confortável pensar. Os novos marialvas também não aprenderam nada.

