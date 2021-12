Uma dor maior do que a vida

Marta Azinhaga, a viúva de Nuno Santos, que perdeu a vida na A6 no passado dia 18 de Junho, atropelado pela viatura do ministro Eduardo Cabrita, ainda não saiu do pesadelo. À família ainda não foi concedido um desfecho para a morte de Nuno. Não querem culpados, querem justiça. Para que possam fazer o seu luto.

Luís Pedro Cabral Marta Azinhaga, a viúva de Nuno Santos, que perdeu a vida na A6 no passado dia 18 de Junho, atropelado pela viatura do ministro Eduardo Cabrita, ainda não saiu do pesadelo. À família ainda não foi concedido um desfecho para a morte de Nuno. Não querem culpados, querem justiça. Para que possam fazer o seu luto.

A face de Marta é como um mapa de dor, tracejado por lágrimas ao mínimo instante. A vida tornou-se mais negra do que o luto que veste. Se ela mandasse nas lágrimas, estas seriam de felicidade, viajando até 1997, quando tinha 16 anos e juntou os seus trapinhos aos de Nuno, o amor da sua vida, que tinha 18. Eram tão jovens, tão coloridas as suas roupas, os sonhos nómadas, o futuro sem fim, exactamente como hoje se encontra a tristeza.

Para nós, não vai haver Natal. Perdi o meu marido, as minhas filhas perderam o pai, os pais, um filho, a irmã, um irmão, os sobrinhos, um tio. Marta Azinhaga, viúva de Nuno Santos

Se ela mandasse no tempo, capturava-lhe alguns segundos. O tempo de um beijo que ele lhe dava quando ia para o trabalho, o tempo de ver as horas, o tempo de um pensamento, de uma lembrança, de um esquecimento, de um olhar, um pássaro a pousar, um dar de mão, um toque, um sorriso, uma hesitação, um som, uma interjeição, um atacador desatado, uma sombra, um imponderável, uma coisa de nada que o distraísse, um lapso de rotina, qualquer coisa que o tivesse detido num fragmento, algo fora daquele lugar, daquele tempo, que o tivesse afastado daquela sua rota de colisão.

Se ela mandasse no tempo, "amanhã já era Fevereiro". Já tinha passado o Natal, o fim-de-ano, todas as ocasiões festivas deste mundo, assim como as férias judiciais. "Para nós, não vai haver Natal. Perdi o meu marido, as minhas filhas perderam o pai, os pais, um filho, a irmã, um irmão, os sobrinhos, um tio. Somos muito unidos, agora ainda mais. Falamos todos os dias. Mas, desde que o Nuno morreu, não conseguimos estar todos juntos. É demasiado doloroso, este vazio que ele nos deixou".

Marta Azinhaga tem 41 anos. Nuno Santos, o seu marido, tinha 43. Marta ainda não aprendeu a referir-se a ele no passado. "Somos ambos do Escoural, só que eu estudava na Amora. Os meus pais são de lá e eu estudava lá, na Escola Paulo da Gama.Depois é que vim para cá (Santiago do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo), acabar o sexto ano. Foi nessa altura que conheci o Nuno. Éramos muito jovens. São meios pequenos, isso acontece muitas vezes". O Nuno viveu quase sempre no Escoural, só deixando a sua terra por ela. "Nós juntámo-nos em 1997, vivemos quatro meses na casa dos pais dele, depois fomos para a Amora e estivémos lá dois anos. Ao fim desse tempo, regressámos ao Escoural e nunca mais saímos de cá".

Os pais de Marta encontram-se em Inglaterra, para onde emigraram há longos anos. Em Santiago do Escoural, "tenho uma avó, uma tia e a família do Nuno". Para o que desse e viesse, a família do marido sempre foi a sua. "Sempre fomos muito amigos uns dos outros, sempre houve grande união". Marta sente agora mais que nunca a ausência dos pais. "Tenho uma relação normalíssima com os meus pais. Só que eles só vêm cá uma vez por ano e preferem vir em Agosto, nas férias de Verão. Já há muitos anos que não passo o Natal com eles. Apesar de ter a família do Nuno, eu estou um bocadinho sozinha. Falo com os meus pais todos os dias, mas era diferente se estivessem aqui. O conforto era diferente". À distância, "eles apoiam-me como podem".

Marta e Nuno tinham 24 anos de vida em comum. "O Nuno sempre teve o sonho de ser pai". Sofia, a filha mais velha, já fez 20 anos. Marta foi mãe aos 21. Matilde, a mais nova, tem 15. Perante a tragédia que invadiu as suas vidas, nos terríveis momentos a seguir à morte do pai, "a Sofia fez-se forte. Assumiu tudo. Dá-me a sensação que ela ainda não está a acreditar. Interiorizou muito. Acho que ainda não lhe caiu a ficha. Ela era muito ligada ao pai. Andavam sempre juntos. Com todas as confusões à volta deste caso, ela está a passar por muito. Na escola (ambas as filhas estudam em Montemor-o-Novo), estão sempre a falar disso. Ela foi buscar forças nem eu sei onde".

A Matilde, talvez pela idade, "fechou-se muito, embora ela já seja de natureza fechada. Fica no seu quarto, no seu mundo, no seu cantinho. Ouço-as muitas vezes a chorar". É muito possível que elas ouçam o mesmo de si. Choram às escondidas umas das outras, como se não se quisessem contagiar, para que a dor não propague e a família desmorone. A sua fortaleza é uma flor na tempestade que se formou.

Foto: Valter Vinagre

A esta família, incluindo logicamente os pais e a irmã de Nuno Santos, ainda não foi permitido sequer o luto. A vila de Santiago do Escoural, outrora pacata, viu o seu vagar subtraído pelo drama que a abalou. Talvez isto não seja compreensível para quem vive na cidade e só conhece o vizinho do lado pelo Facebook. Um meio pequeno é, em si, uma rede social, que se torna inviolável em momentos destes, que se une quando é necessário. Nestas alturas é como se todos os habitantes da vila fossem membros desta família. Só daqui chegou ajuda. Só daqui se extrai algum conforto. Não há paz possível quando um acidente rodoviário se transforma numa espécie de segredo de Estado, um segredo de justiça onde se abriga uma estranha injustiça.

Era uma viatura oficial a que deixou Marta viúva e as suas filhas órfãs de pai. Transportava Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, já ex-ministro. Foi este "passageiro" que politizou a morte de um homem simples, que na estrada morreu a trabalhar. Marta e a família aguardaram por uma palavra sua, mas a único aconchego que receberam foi um bouquet de flores e uma carta fria, uma minuta de condolências. E "este sabor amargo da injustiça" que se arrasta, num certo excesso de velocidade. A família nunca quis fazer do ministro o culpado. "Nem tão pouco o motorista, coitado, que também deve estar a sofrer. Também não deve ser fácil para ele, mas fomos nós que ficámos de luto. Os acidentes acontecem. Ele estava a trabalhar, tal como o meu marido". A família – embora não se esqueça do comunicado ignóbil do Ministério da Administração Interna no dia seguinte ao acidente, em que transferia a culpa para a vítima -, não quer culpados, quer justiça. "Não é a mesma coisa".

O passageiro

Marta Azinhaga e as filhas estão há seis meses sitiadas na sua própria casa. Lá fora, "estão eles". Eles são os jornalistas que se revezam para seguir os seus passos, perseguindo as audiências. "Eu sei que estão a fazer o seu trabalho, mas há limites para tudo. Ao princípio, não tinha descanso. O telefone sempre a tocar, as pessoas à porta, um circo". Tão cedo não irá esquecer o dia em que uma jornalista entrou pela sua casa sem pedir licença e ali se instalou, ainda o seu marido não tinha sido enterrado, o que só aconteceu cinco dias após a sua morte. "A minha filha é que me veio avisar: 'Mãe, temos uma jornalista sentada no sofá'. Não saía de lá. Falei com ela só para nos deixar em paz". Marta não é de ligar à política. Nunca pensou ter um ministro a habitar os seus pesadelos. "Até ao dia da morte do Nuno, não fazia ideia de quem era o senhor Eduardo Cabrita".

Na manhã de 18 de Junho passado, uma sexta-feira, o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, encontrava-se na Escola Prática da Guarda Nacional Republicana, em Portalegre, no juramento de bandeira dos novos elementos do curso da GNR. A sua viatural oficial, o mais famoso BMW dos últimos tempos, matrícula 28-VG-24, entrou na A6, em Estremoz, por volta das 13h00, em direcção a Lisboa. Confirmada mais tarde pelas escassas declarações do próprio ministro, tinha reuniões agendadas no MAI a partir das 14h30. De Estremoz a Lisboa são pouco mais de 170 quilómetros. Marco Pontes, condutor experiente, era o motorista do ministro. Não iam sozinhos no carro.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público de Évora, atrás, Eduardo Cabrita ia ao centro, ladeado por David Rodrigues, um dos seus assessores, à esquerda, e Rogério Messias Meleiro, segurança pessoal do ministro, à sua direita. No lugar do pendura viajava Paulo Machado, oficial de ligação da GNR no Ministério da Administração Interna. A viatura de Cabrita estava na lotação máxima, sem razão aparente. Aliás, a lotação do carro oferece dúvidas e "incongruências" ao advogado da família, pois há versões de que só viajavam mais três pessoas com o ministro, algo que pode mesmo determinar um revés neste processo, já que tanto o advogado da família da vítima, como a advogada do próprio motorista ponderam agora pedir a instrução do processo.

Prometi ao Nuno que ia até ao fim. Por mim e pelas nossas filhas. Nunca vou desistir. Marta Azinhaga

Ao que parece, Rogério Meleiro, ao contrário do que se afirma no despacho de acusação, não viajava no carro do ministro, mas numa outra viatura que vinha atrás do carro de Cabrita. De qualquer forma, sobre o motorista do ex-ministro pende agora uma acusação de homicídio por negligência, com uma pena que pode chegar aos três anos de prisão. Diz assim a acusação: "Como resultado da conduta do arguido (Marco Pontes, o motorista), o veículo embateu num indivíduo que procedia ao atravessamento da via, provocando-lhe lesões que lhe determinaram a morte".

Foto: Valter Vinagre

Sobre isto, o ministro, na hora da sua demissão (3 de Dezembro), disse apenas que ninguém estava acima da lei e que era o Estado de Direito a correr os seus trâmites, como se dentro da sua viatura oficial não houvesse uma hierarquia. "Como se viajasse num táxi", comenta Marta Azinhaga. Naquele dia fatídico, vinha atrás uma segunda viatura, conduzida por José Corrente, na qual seguiam Nuno Mendes Dias, chefe do corpo de segurança da PSP, assim como Leandro Mendes, segurança da comitiva. Atrás deste carro, seguia ainda um terceiro, com apenas um ocupante: Joni Ramos Francisco, outro assessor do ministro.

Nuno Santos terá tido morte imediata, em consequência de "lesões traumáticas toraco-abdominais-pélvicas". O embate projectou-o com violência para o separador central. É hoje consensual que o trabalhador estava de costas quando foi colhido pelo carro, que o atingiu com a parte frontal esquerda. O comunicado do MAI, de 19 de Junho, dia seguinte ao acidente, não é apenas lacónico, mas inexacto: "O trabalhador atravessou a faixa de rodagem, próxima do separador central, apesar de os trabalhos de limpeza em curso estarem a decorrer na berma da autoestrada", acrescentando que "não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores" para esses trabalhos.

Algumas horas depois, o MAI é desmentido pela Brisa e pela Arquijardim (empresa subcontratada pela Brisa), para a qual trabalhava Nuno Santos, que era o chefe de equipa dos quatro homens presentes naquele dia. Como chefe de equipa, seria normalmente Nuno quem ficaria no interior da carrinha. "Mas o destino não quis assim". Um dos elementos da equipa estava adoentado. Por esse motivo, Nuno decidiu que seria ele a ficar na carrinha, indo ele para a estrada, onde encontrou a morte ao quilómetro 77,6. A carrinha da Arquijardim estava parada ao quilómetro 77 e devidamente sinalizada, assim como todos os seus funcionários usavam a roupa reflectora (calças e colete amarelos, de "alta visibilidade"). Eduardo Cabrita, o passageiro, é uma das 16 testemunhas arroladas neste processo.

Durante este tempo, não tive sequer direito a ver os resultados da autópsia ao Nuno. Nem o Cartão de Cidadão dele foi devolvido à família. Advogado da família de Nuno Santos

O direito por linhas tortas

A primeira perplexidade de José Barros, o advogado da família de Nuno Santos, foi desde logo ter sido declarado o segredo de justiça para um caso de atropelamento que com outros protagonistas seria simples. O caso transformou-se em tudo, menos no que é: um acidente de trabalho. O então ministro da Administração Interna só a saca-rolhas se pronunciou sobre o caso, duas semanas depois, para expressar à família da vítimas as suas "vivas condolências".

Marta Azinhaga, por sua vez, só foi chamada à GNR para prestar declarações dois meses após o acidente. "Queriam saber se o Nuno bebia, se tomava medicação, se tínhamos problemas conjugais. No fundo, queriam saber se o Nuno teria razões para se suicidar". Mais: "Durante este tempo, não tive sequer direito a ver os resultados da autópsia ao Nuno. Nem o Cartão de Cidadão dele foi devolvido à família". Na autópsia, a família procura saber algo que os tem atormentado desde o dia 18 de Junho: "Se o Nuno teve morte imediata ou se sofreu. Para nós, não é um pormenor". Quatro meses após o acidente que matou Nuno Santos, a família sabia zero. "Nem sequer sabíamos do paradeiro do carro ou se tinha sido feita a este alguma peritagem. Não sabíamos absolutamente nada", garante José Barros, advogado da família.

Foto: Valter Vinagre

A Arquijardim, empresa para a qual Nuno Santos trabalhava, foi mais célere do que a justiça neste caso. A sua companhia de seguros assumiu o que ninguém ousou assumir: que se tratava de um acidente de trabalho, atribuindo à viúva e às filhas uma pensão provisória de sobrevivência. Já a Segurança Social fez um estranho cálculo para a atribuição da pensão de sobrevivência. Fez as contas como se Nuno Santos tivesse direito a uma reforma antecipada aos 43 anos, atribuindo um valor de 173,27 euros à viúva e 43,32 euros a cada uma das filhas, num total de 259,91 euros. "Gostava que o senhor ministro experimentasse viver um mesinho com este dinheiro. Talvez lhe fizesse bem". Fosse o que fosse que o ex-ministro devesse ter feito, já vem tarde. "Sinceramente, não sei como esse senhor consegue chegar ao fim do dia e dormir descansado". Será que Eduardo Cabrita dorme descansado, Marta? "Não sei, mas não deve passar as noites a chorar. Não o conheço. Só o conheço pela TV. Eu já não digo que ele devesse ter ido ao funeral, pois estava toda a gente muito magoada. Mas um telefonema, uma palavra... Neste tempo todo só nos dispensou desprezo". Esta mágoa tornou-se irreversível.

Tenho recebido ajuda de muita gente, graças a Deus. Tenho recebido até ajuda de pessoas que não são de cá, de pessoas que eu nem conheço, veja bem a generosidade. (...) É assim que nós somos no Escoural. Viúva de Nuno Santos

A família nunca viveu em abundância, mas também "nunca nos faltou comida na mesa". Para além da dor que não passa, a ausência do marido "deixou-nos muitas dificuldades". Mas ninguém pense que caiu na miséria. Santiago do Escoural jamais deixaria que isto acontecesse. "O Nuno era uma pessoa que se dava bem com toda a gente. Na vila, não há uma única pessoa que tenha alguma coisa a apontar-lhe". O Escoural uniu-se em torno desta família. "Tenho recebido ajuda de muita gente, graças a Deus. Tenho recebido até ajuda de pessoas que não são de cá, de pessoas que eu nem conheço, veja bem a generosidade. Se fosse em relação a outra pessoa, pode ter a certeza de que eu faria o mesmo. Só não ajudo os outros se não puder. É assim que nós somos no Escoural". No Escoural, só agradeciam agora que os deixem em paz, que é coisa que a vila não tem tido nos últimos seis meses.

Ainda por cima, cumpriu-se ali a velha desdita de uma desgraça nunca vir só. Uma das pessoas que estava na A6 junto com o seu marido, era também um dos seus melhores amigos. "Ele estava lá. Era um dos trabalhadores que estava mais à frente. Ficou em choque. Um rapaz de 44 anos, que tinha sido criado com o Nuno. Eram como irmãos. Desde que o Nuno faleceu ele foi das pessoas que mais apoiou as minhas filhas. Ele pôs aquilo na cabeça, de ter de ajudar as minhas filhas, para substituir no que podia a ausência do Nuno". Há dias, morreu. E Santiago do Escoural teve de enterrar mais um dos seus filhos.

Marta é empregada doméstica. "Trabalho para uma senhora". Trabalha o mais que pode, onde puder, "para assegurar que não nos falta o essencial e para ver se tiro o meu pensamento deste pesadelo que não pára. Passo os meus dias a trabalhar. Enquanto estou a trabalhar, sempre estou distraída". Sabe que ainda tem muito caminho para percorrer nesta justiça que ela não compreende, mas não se desvia por um milímetro de uma promessa que fez a um defunto: "Prometi ao Nuno que ia até ao fim. Por mim e pelas nossas filhas. Nunca vou desistir". Há dias em que parece que isso não vai ser possível. "Há dias em que parece que não me consigo levantar. Sinto que me faltam as forças. Mas depois penso nas minhas filhas". E a vida lá segue na sua estrada, sabendo que esta dor não é passageira.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

